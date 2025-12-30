POL-LG: ++ Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ++ Ermittlungen gegen Diebesbande ++ Häusliche Gewalt - Randalierender Mann in Gewahrsam ++ Geldbörse in Supermarkt gestohlen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Nahrendorf - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am 29.12.2025 ereignete sich gegen 18:30 Uhr auf der Bundesstraße 216 ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Dabei fuhr eine 20 Jahre alte Frau mit einem PKW-Opel von Süschendorf kommend in Fahrtrichtung Oldendorf als sie nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort touchierte sie einen entgegenkommenden Land Rover. Dieser stand in Folge des Zusammenstoßes quer zur Fahrbahn. Ein VW-Touran kollidierte anschließend mit dem querstehenden Land Rover. Die 20-Jährige sowie drei weitere beteiligte Personen erlitten leichte Verletzungen. Zwei Personen wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt.

Lüneburg - Ermittlungen gegen Diebesbande

Die Polizei ermittelt gegen vier junge Männer aufgrund des bandenmäßigen Diebstahls. Sie wurden am 29.12.2025 gegen 19:15 Uhr dabei beobachtet wie sie Ware aus einem Supermarkt in der Boecklerstraße im Wert von einigen Hundert Euro in mitgeführte Rucksäcke steckten und anschließend nur günstige Ware an der Kasse bezahlten. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Männer bereits zuvor ähnlich gelagerte Delikte gemeinschaftlich begangen haben. Daher wurden drei Mobiltelefone sichergestellt.

Lüneburg - Ladendieb zweimal erwischt

Im Verlaufe des 29.12.2025 betrat ein 19 Jahre alter Mann mehrfach einen Supermarkt im Häcklinger Weg und versuchte dort Ware zu entwenden. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet und angesprochen. Er händigte das Diebesgut jeweils wieder aus. Ihm wurde ein Hausverbot ausgesprochen gegen welches er in der Folge verstoßen hat. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Scharnebeck - Verkehrsunfall auf Kreisstraße 2

Ein 19 Jahre alter Fahrer eines Transporters befuhr am 29.12.2025 gegen 13:10 Uhr die Bardowicker Straße und beabsichtigte die Hauptstraße in Fahrtrichtung Mühlenstraße zu queren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer der Hauptstraße folgenden landwirtschaftlichen Zugmaschine. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro an beiden Fahrzeugen. Der Transporter war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der 19-jährige sowie der 51 Jahre alte Fahrer des Treckers wurden nicht verletzt.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Häusliche Gewalt - Randalierender Mann in Gewahrsam

Am 30.12.2025 gegen 00:30 Uhr randalierte ein 40 Jahre alter Mann in einem Wohnhaus in Hitzacker. Dabei packte der Mann seine Mutter an den Armen und stieß sie zur Seite. Dabei erlitt die Mutter leichte Verletzungen und rief die Polizei. Als diese Eintraf randalierte der alkoholisierte Mann weiter und verhielt sich aggressiv. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

Uelzen

Bad Bevensen - Geldbörse in Supermarkt gestohlen

In einem Supermarkt in der Medinger Straße wurde am 29.12.2025 gegen 13:30 Uhr einer Seniorin die Geldbörse entwendet. Die derzeit unbekannte Person nutzte dabei einen unbeobachteten Moment, um an die Geldbörse zu gelangen. In dieser befanden sich Dokumente und Bargeld sowie eine Zahlungskarte. Diese wurde umgehend gesperrt. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - Kontrolle am Bahnhof - Betäubungsmittel und Waffen aufgefunden

Am 29.12.2025 gegen 14:30 Uhr kontrollierte die Polizei im Bahnhofsbereich einen 49 Jahre alten Mann. Dabei wurde eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden. Zusätzlich stellten die Beamten ein Einhandmesser sowie ein verbotenes Pfefferspray sicher. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Seniorin beklaut

Aus der Umhängetasche einer Seniorin wurde am 30.12.2025 zwischen 10:00 Uhr und 10:45 Uhr eine Geldbörse entwendet. Zu dem Zeitpunkt war die Seniorin in einem Supermarkt in der Veerßer Straße einkaufen. In der Geldbörse befanden sich Mitgliedskarten und Bargeld. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

