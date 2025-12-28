Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 26.12.2026 - 28.12.2026 ++

Lüneburg (ots)

Stadt und Landkreis Lüneburg

Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol

Am Freitagnachmittag befuhr ein 58-jähriger mit seinem Pkw die Uelzener Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, stattdessen jedoch Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Samstagmorgen, gegen 05:40 Uhr, verhielt sich ein 34-jähriger in einer Lokalität in der Altenbrückertorstraße so aggressiv, dass dieser die Lokalität verlassen sollte. Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Beamten, sodass dieser dem Gewahrsam zugeführt werden sollte. Eine 35-jährige und eine 29-jährige kamen dem Mann zu Hilfe, bedrohten die Polizeibeamten und versuchten, den Mann zu befreien. Dies misslang, sodass der 34-jährige in der Zelle ausnüchtern musste. Es wurden diverse Strafverfahren gegen alle Beteiligten eingeleitet.

Verkehrsunfall - Fußgänger schwer verletzt Am Samstag, gegen 17:05 Uhr, befährt ein 25-jähriger mit seinem Pkw die Altenbrückertorstraße und ordnet sich auf der Linksabbiegerspur ein, um in die Willy-Brandt-Straße einzubiegen, als ein 42-jähriger Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn tritt. Der Pkw-Fahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Fußgänger wird bei dem Unfall schwer verletzt und ins Klinikum verbracht. Der Pkw-Fahrer bleibt unverletzt.

Frau belästigt und Widerstand geleistet

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, belästigte ein 28-jähriger in einer Lokalität in Am Stintmarkt eine 21-jährige, sodass er einen Platzverweis für die Örtlichkeit erhielt. Da er jedoch weiterhin nicht gehen wollte, musste er durch die Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete er Widerstand und beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten. Auch dieser Mann muss sich in mehreren Strafverfahren verantworten.

Landkreis Uelzen

Glätteunfälle Aufgrund von Straßenglätte kommt es am Samstag vereinzelt zu zum Glück eher leichteren Unfällen im Kreisgebiet. In Bad Bevensen kommt ein Pkw von der Fahrbahn ab und rutscht gegen einen Ampelmast. Der Pkw ist nicht mehr fahrbereit, die Fahrerin wurde nicht verletzt. In Uelzen stürzt der Fahrer eines E-Scooters in der Nordalle und in der Bahnhofstraße kommt es zum Sturz einer Radfahrerin. Beide werden leicht verletzt und medizinisch versorgt. Eine Pkw-Fahrerin kommt in Rosche, in der Deponiestraße, in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und rutscht in den Straßengraben. Die Fahrerin wird vorsorglich ins Klinikum gebracht.

Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand Ein Pkw-Fahrer fällt am Samstagabend aufgrund seiner Fahrweise auf. Die hinzugerufene Polizei kann ihn in einem Supermarkt in der Veerßer Straße antreffen. Der 46-jährige Mann ist offensichtlich stark alkoholisiert, verweigert alle weiteren Maßnahmen. Bei der Blutentnahme leistet der Mann Widerstand und beleidigt die Beamten. Hinzu kommt auch noch, dass die Beamten beim Antreffen des Mannes festgestellt haben, dass dieser kurz zuvor in dem Supermarkt geklaut hatte. Ihn erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

Unfall unter Alkoholeinfluss

In Uelzen befuhr ein Pkw-Fahrer den Hammersteinkreisel und fuhr dort frontal gegen eine Fahrbahnbegrenzung im Kreisverkehr. Anschließend setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt fort. Er kann durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Beamten stellen fest, dass der 31-Jährige alkoholisiert ist (1,36 Promille). Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Keine Meldungen

