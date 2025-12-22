Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "schlechter Tausch" - Handtasche aus Wohnung gestohlen/geraubt - Handy verloren ++ Brand eines Holzschuppens ++ Pkw gerät während der Fahrt in Brand - keine Verletzten - Totalschaden ++

Lüneburg (ots)

Presse - 22.12.2025

Lüneburg

Adendorf - Pkw gerät während der Fahrt in Brand - keine Verletzten - Totalschaden

Zu einem Brand eines Pkw Hyundai Tucson kam es in den späten Abendstunden des 21.12.25 in der Artlenburger Landstraße. Während der Fahrt war der Pkw gegen 23:40 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Innenraum in Brand geraten. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand der Pkw bereits in Vollbrand. Der 22 Jahre alte Fahrzeugführer blieb unverletzt. Durch das Feuer wurde auch die Lichtsignalanlage an der Einmündung zur Dorfstraße beschädigt, so dass ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand.

Lüneburg - Seitenscheibe von Transporter eingeschlagen

Die Seitenscheibe eines in einer Tiefgarage in der Alfred-Delp-Straße abgestellten Transporters Daimer Vito schlugen Unbekannte in der Nacht zum 22.12.25 ein. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Kellerwaschraum scheitert - 500 Euro Sachschaden - Täter flüchten

In den Kellerwaschraum eines Mehrfamilienhauses in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße versuchten Unbekannte in den späten Abendstunden des 21.12.25 einzubrechen. Mehrere Personen hatten gegen 23:20 Uhr an der Tür herumgebrochen, gelangten nicht in die Räumlichkeiten und ergriffen dann die Flucht. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - betrunkener Autofahrer (ohne Licht) versucht zu flüchten und verunfallt - 2,2 Promille

Unbeleuchtet mit seinem Pkw Mercedes C-Klasse war ein betrunkener Autofahrer in den späten Abendstunden des 21.12.25 u.a. im Schnellenberger Wegs unterwegs. Als eine Polizeistreife den 44-Jährigen gegen 23:50 Uhr kontrollieren wollte, versuchte der Mann mit hoher Geschwindigkeit zu flüchten, verlor die Kontrolle über seinen Pkw, kollidierte mit einem Holzpoller und kam im weiteren Verlauf zum Stehen, da der Pkw aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit war. Die Polizei stellte bei dem Lüneburger einen Alkoholwert von 2,2 Promille fest. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - "schlechter Tausch" - Handtasche aus Wohnung gestohlen/geraubt - Handy verloren

Die Handtasche einer Seniorin klaute/raubte ein "unbekannter Mann" in den Nachtstunden zum 22.12.25 aus der Wohnung der Frau in einem Seniorenheim/betreutes Wohnen in der Ripdorfer Straße. Der Mann hatte gegen 00:45 Uhr an der Wohnungstür geklingelt, so dass die Frau (im Alter von mehr als 90 Jahre), die noch bei angeschalteter Beleuchtung wach war, die Tür öffnete. An der Frau vorbei griff sich der Täter die Handtasche der Seniorin aus dem Eingangsbereich und stiess dabei auch die Frau weg. Mit der Tasche und gut 50 Euro Bargeld ergriff der Mann die Flucht. Vermutlich beim Griff zur Tasche verlor der Täter auch sein Mobiltelefon, dass in der Wohnung zurückblieb. Dieses übergab die Seniorin der alarmierten Polizei. Die Polizei ermittelt nun gegen den vermeidlichen 38 Jahre alten Nutzer/Besitzes des Handys (aus dem Landkreis Uelzen) wegen Diebstahl/Raub. Parallel war es in der Nacht in der Straße Ilmenauufer zu einem möglichen weiteren Diebstahlsversuch gekommen. Dort hatte vermutlich der selbe Mann ebenfalls versucht in eine andere Wohnung eines Ehepaars zu gelangen. Dabei scheiterte der Täter. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hanstedt I - Brand eines Holzschuppens - starke Rauchentwicklung

Zum Brand eines Holzschuppens mit Gebäudeschaden an einem angrenzenden Wohnhaus kam es in den Mittagsstunden des 22.12.25 in der Straße Am Berge. Nach derzeitigen Ermittlungen war es gegen 12:45 Uhr aus ungeklärter Ursache zu einem Brand in dem an ein Wohngebäude angrenzenden Holzschuppen gekommen. Dadurch entstand auch eine starke Rauchentwicklung. Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren löschen den Brand. Durch das Feuer wurde auch das angrenzende Wohngebäude beschädigt. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Uelzen - Sattelzugmaschine aufgebrochen

Die Scheibe der Beifahrertür einer Sattelzugmaschine MAN auf einem Hof in der Oldenstädter Straße schlugen Unbekannte im Verlauf des 21.12.25 ein. Die Täter gelangten ins Innere des Fahrzeugs und nahmen Bargeld mit. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

