POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-D./ Uelzen vom 21.12.2025 ++

Bedrohung mit Schusswaffe

Nachdem sich ein 23-jähriger Adendorfer im Bültenweg durch auf der Straße lärmende Jugendliche gestört fühlte, wählte er keinen wirklich sozialadäquaten Weg der Konfliktlösung. Schwer bewaffnet sprach er die Gruppe Jugendlicher, zeigte eine Schusswaffe vor und forderte diese auf, die Musik auszumachen. Diese informierten die Polizei. Eingesetzte Polizeikräfte konnten den Verursacher an seiner nahegelegenen Wohnanschrift antreffen und stellten bei diesem eine Schreckschusswaffe, einen Teleskopschlagstock sowie Pfefferspray sicher. Er wird sich im Rahmen eines Strafverfahrens dafür verantworten müssen.

Straßenverkehr:

In der Nacht zu Samstag meldeten Zeugen einen 37-jährigen Adendorfer, welcher, offensichtlich alkoholisiert, mit einem E-Scooter in einem Gebüsch Am Schifferwall landete. Eintreffende Polizeibeamte konnten den völlig betrunkenen Mann antreffen. Zu einem Atemalkoholtest war er nicht mehr in der Lage. Den Grad der Alkoholisierung muss daher die nachfolgend entnommene Blutprobe klären. Der Herr muss sich nun nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten sondern auch wegen Diebstahls. Wie ermittelt werden konnte, wurde der Scooter am Vortag in Reppenstedt entwendet.

Ebenfalls zu tief ins Glas geschaut hatte ein 29-Jähriger aus dem Heidekreis, welcher mit seinem Pkw im Parkhaus des Klinikums in der Bögelstraße gegen eine Laterne geriet. Sein Führerschein konnte trotz seiner 1,35 Promille allerdings nicht sichergestellt werden, denn er besaß bereits keinen mehr.

Immerhin wurde bei dem Fahrmanöver niemand verletzt.

Landkreis Uelzen

Wohnungseinbruch in der Nacht zu Samstag

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in der Mühlenstraße in Uelzen zu einem Einbruch in eine Wohnung gekommen. Die Täterschaft nutzte die Abwesenheit der Bewohner, um eine Tür aufzubrechen und in die Wohnung zu gelangen. Hier sind dann Geld und Schmuck entwendet worden. Hinweise nimmt das PK Uelzen unter 0581-9300 entgegen.

Sachbeschädigungen in Nettelkamp

In Nettelkamp ist es in der Nacht zu Samstag zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti gekommen. Dort sind u.a. die beiden Kirchengebäude, Gullydeckel und Schilder besprüht worden. Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Bodenteich unter 05824-965980 entgegen.

VU-Flucht auf der L 250

Auf der L 250 zwischen Westerweyhe und Uelzen ist es Samstagvormittag zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein LKW ist dort auf den Seitenstreifen geraten, hat ein Leitpfosten und den Grünstreifen nicht unerheblich beschädigt. Die Landesstraßenmeisterei musste zum Reinigen der Fahrbahn mit einem Kehrwagen anrücken. Es entsteht ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt das PK Uelzen unter 0581-9300 entgegen.

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr/ Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, gegen 08:00 Uhr, missachtete der Führer eines Pkw an einem Bahnübergang in der Bremer Straße im Uelzener Hafen das rote Lichtzeichen und umfuhr die geschlossenen Halbschranken. Der Triebfahrzeugführer des herannahenden Zuges leitete umgehend eine Notbremsung ein und konnte so einen Zusammenstoß verhindern. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich bei dem Pkw-Führer Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung, sodass diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Keine relevanten Einsätze im genannten Zeitraum

