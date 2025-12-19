Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ mit Gullydeckel Eingangstür von Tankstelle beschädigt ++ Eier gegen/in Polizeiwache geworfen - psychisch krank ++ betrunken verunfallt - Gartenzaun und Hauswand beschädigt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 19.12.2025 ++

Lüneburg

Bleckede - mit Gullydeckel Eingangstür von Tankstelle beschädigt

Mit einem Gullydeckel beschädigten Unbekannte in der Nacht zum 19.12.25 die Eingangstür einer Tankstelle in der Lüneburger Straße. Die Personen gelangten gegen 00:30 Uhr nicht in das Gebäude, so dass ein Sachschaden von gut 1.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüneburg - Pkw Audi beschädigt

Das Heck eines im Ahornweg abgestellten Pkw Audi zerkratzten Unbekannte in der Nacht zum 18.12.25. Darüber hinaus wurde auch der Heckscheibenwischer abgebrochen, so dass ein Sachschaden von mehr als 2.500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Eier gegen/in Polizeiwache geworfen - psychisch krank

Um einen 57-Jährigen kümmerte sich die Polizei in den späten Abendstunden des 18.12.25. Der Mann war gegen 21:45 Uhr bei der Dienststelle Auf der Hude erschienen und warf u.a. einen gefüllten Eierkarton gegen die Glasscheibe des Vorraums. Parallel brüllte der Mann herum und zeigte deutlich eine psychische Problematik, so dass ein Arzt den Mann in die Psychiatrische Klinik einweisen musste. Parallel erwartet den Mann ein entsprechendes Strafverfahren.

Lüneburg - betrunken verunfallt - Gartenzaun und Hauswand beschädigt

Einen Sachschaden von gut 8.000 Euro verursachte ein 72 Jahre alter Fahrer eines Pkw Nissan Micra in den Abendstunden des 18.12.25 in der Lüneburger Straße. Der Senior hatte im alkoholisierten Zustand gegen 19:15 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, kam von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und beschädigte eine Hauswand. Der 72-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Wittorf - Fahrzeuge kollidieren - leichtverletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 35 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Nissan in den frühen Abendstunden des 18.12.25 auf der Kreisstraße 46 bei einer Kollision mit einem Lkw Sprinter eines 35-Jährigen. Die Fahrerin hatte gegen 17:40 Uhr an der Einmündung Hauptstraße den Sprinter übersehen, so dass es zur Kollision kam. Es entstand ein Sachschaden von gut 12.000 Euro.

Melbeck - Rennradfahrer beim Abbiegen erfasst

Verletzungen erlitt ein 47 Jahre alter Radfahrer in den frühen Abendstunden des 18.12.25 entlang des Radwegs an der Bundesstraße 4 - Einmündung Moortalsheide. Ein 75 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Lupo hatte den Mann mit seinem Rennrad beim Abbiegen von der Bundesstraße 4 auf dem Radweg übersehen, so dass es zur Kollision kam. Es entstand ein Sachschaden von gut 4.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 18.12.25 auf der Kreisstraße 8. Dabei ahndeten die Beamten in der 80 km/h-Zone insgesamt vier Verstöße. Der Tagesschnellste wurde mit 100 km/h gemessen.

Uelzen

Wriedel - mit Pfefferspray gesprüht - Hintergründe unbekannt - Polizei ermittelt

Nach einem möglichen Angriff auf einen 57-Jährigen auf seinem Grundstück in Wriedel in den frühen Morgenstunden des 18.12.2025 ermittelt die Polizei. Der Mann hatte sich gegen 05:15 Uhr gemeldet und gab an, dass er kurz zuvor von einer unbekannten vermummten Person u.a. mit einem Pfefferspray angegangen worden sein soll. Der Unbekannte ergriff dann die Flucht. Die Hintergründe des Sachverhalts sind unklar. Der 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen durch gereizte/gerötete Augen. Er ließ sich durch eine Rettungswagenbesatzung behandeln. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Warenbetrug

Am Abend des 18.12.2025 verabredeten sich ein 29 Jahre alter Mann und zwei Männer im Alter von 14 und 20 Jahren in der St.-Viti-Straße. Hintergrund war der Verkauf eines Mobiltelefons von dem 20-Jährigen an den 29-Jährigen. Die Kontaktaufnahme erfolgte zuvor über ein Internetportal. Als das Handy am Treffpunkt übergeben wurde, kamen dem 29-Jährigen Zweifel an der Echtheit des Gerätes auf. Daraufhin entfernten sich die beiden Heranwachsenden/Jugendlichen. Als der 29-Jährige über das selbige Internetportal mit einem anderen Account ein weiteres Treffen vereinbarte wurde er von der Polizei begleitet. Diese stellte das Gerät sicher und leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Der 14-Jährige wurde im Anschluss an eine erziehungsberechtigte Person übergeben.

