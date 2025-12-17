Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Taschendiebstahl in der Innenstadt - Polizei mahnt ++ Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung ++ Alkoholisiert am Steuer - Führerschein beschlagnahmt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Ware aus Parfümerie entwendet

Am 16.12.2025 gegen 16:40 Uhr entnahm eine 38 Jahre alte Frau Ware aus der Auslage einer Parfümerie in der Große Bäckerstraße und riss die Verpackung auf. Anschließend steckte sie sich das Diebesgut in eine Tüte und wurde dabei von einer Mitarbeiterin beobachtet. Die Frau wurde bis zum Eintreffen der Polizei aufgehalten. Das Diebesgut im Wert von rund 200 Euro wurde beschlagnahmt.

Lüneburg - Taschendiebstahl in der Innenstadt - Polizei mahnt

In einem Geschäft in der Grapengießerstraße wurde einer Seniorin am 16.12.2025 gegen 13:20 Uhr unbemerkt eine Geldbörse und eine Brieftasche aus ihrem Rollator entwendet. Zum Diebesgut gehören zudem Dokumente, Zahlungskarten und Bargeld. Die Seniorin ließ anschließend ihre Karten sperren. Bereits wenige Stunden zuvor wurde einer Seniorin in einem weiteren Geschäft in der selbigen Straße die Handtasche gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Kirchgellersen - Beifahrerfenster eingeschlagen - Kein Diebesgut

Bei einem Renault Megane, welcher an einem Waldstück der Kreisstraße 36 zwischen Kirchgellersen und Heiligental stand, wurde am Mittag des 16.12.2025 das Beifahrerfenster eingeschlagen. Anschließend wurde der Innenraum des Fahrzeuges durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt.

Lüneburg - PKW kollidieren - 65-Jährige leichtverletzt

Am 16.12.2025 befuhr gegen 10:10 Uhr eine 33 Jahre alte Frau mit einem Smart die Bockelmannstraße stadteinwärts. An der Einmündung der Lise-Meitner-Straße beabsichtigte sie kurz vor der Haltelinie auf den Rechtsabbiegestreifen zur Lise-Meitner-Straße aufzufahren. Dabei kollidierte sie mit einem bereits auf dem Rechtsabbiegestreifen fahrenden Ford Fiesta. Die 33-Jährige blieb unverletzt. Die Fahrerin des Fords im Alter von 65 Jahren erlitt leichte Verletzungen.

Bardowick - Ermittlungen zu Verkehrsunfall

Am 17.12.2025 kam es gegen 07:30 Uhr auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Dabei standen die beiden Fahrzeuge in einem Rückstau einer Lichtzeichenanlage. Als der Verkehrsfluss wieder zunahm kollidierten die beiden Fahrzeuge und es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Auseinandersetzung in Supermarkt

Nach Uneinigkeiten über Pfandgeld gerieten ein 35 Jahre alter Mann und eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Seerauer Straße am 16.12.2025 gegen 14:20 Uhr in eine verbale Auseinandersetzung. Dem 35-Jährigen wurde ein Hausverbot erteilt. Trotzdem kehrte er zurück und warf mit Waren um sich. Zusätzlich schlug er in Richtung eines Mitarbeiters, welcher jedoch nicht verletzt wurde.

Bergen (Dumme) - Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung

In den Abendstunden des 16.12.2025 versuchte eine derzeit unbekannte Person in der Neue Straße ein Opel Meriva in Brand zu setzen. Dabei wurden Briketts vor die Reifen des Fahrzeuges gelegt und angezündet. Die Briketts brannten ab, ohne dass das Feuer auf den PKW überging. Die Polizei hat Ermittlungen aufgrund einer vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen. Später am Abend, gegen 22:30 Uhr, wurden in derselben Straße zwei Altpapiertonnen in Brand gesetzt. Diese wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Auch hier geht die Polizei davon aus, dass das Feuer bewusst gelegt wurde. Ein Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Küsten - Geschwindigkeitsmessung auf der Kreisstraße 8

Am Vormittag des 16.12.2025 wurde auf der Kreisstraße 8 im Bereich Küsten für rund eine Stunde eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 11 Verstöße festgestellt und geahndet. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 110 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen.

Uelzen

Uelzen - Gewaltsamer Einbruchsversuch scheitert

Eine derzeit unbekannte Person versuchte am 16.12.2025 gegen 17:25 Uhr eine Wohnungseingangstür in der Bergstraße gewaltsam einzutreten. Dabei beschädigte er das Schließblech. Ein Eindringen in die Wohnung fand nicht statt. Anschließend entfernte sich die Person unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel - Alkoholisiert am Steuer - Führerschein beschlagnahmt

Am 16.12.2025 gegen 20:45 Uhr kontrollierte die Polizei in der Straße Wilhelmshöhe einen Ford Focus. Der 35 Jahre alte Fahrer ist zuvor aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell