POL-LG: ++ Durchsuchungen in Uelzen wegen unerlaubtem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln ++ Große Mengen Bargeld und Betäubungsmittel beschlagnahmt ++ Weitere Ermittlungen dauern an ++

Lüneburg (ots)

Uelzen

Im Rahmen der Umsetzung eines Durchsuchungsbeschlusses aufgrund des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln kontrollierte die Polizei am 11.12.2025 zwei Personen, nachdem sie das zu durchsuchende Objekt verließen. Dabei wurde jeweils eine geringe Menge Kokain beschlagnahmt. Im Anschluss wurde die Uelzener Wohnung von Polizeikräften der Verfügungseinheit und des Kriminal- und Ermittlungsdienstes Uelzen sowie einem Diensthundeführer betreten und durchsucht. Der Beschluss wurde nach Ermittlungen der Uelzener Polizei durch die Staatsanwaltschaft Lüneburg beantragt. In der Wohnung wurden der 52 Jahre alte Wohnungsinhaber sowie zwei weitere Männer im Alter von 45 und 40 Jahren festgestellt. Bei dem 45-Jährigen wurden szenetypische Bargeldbeträge aufgefunden und sichergestellt, sodass auch gegen ihn ein Verfahren wegen des Verdachts auf unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln eingeleitet wurde. In der Wohnung sowie den dazugehörigen Kellerräumen wurden unter anderem über 150g Amphetamin, fast 100 Ecstasy-Tabletten und über 200g Kokain, welches zum Teil in Verkaufseinheiten abgepackt war, aufgefunden. Zusätzlich wurden Utensilien zum Handeltreiben und Datenträger beschlagnahmt. Insgesamt konnten die Ermittlerinnen und Ermittler eine Bargeldsumme von über 10.000 Euro auffinden und beschlagnahmen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

