Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Zeuge verhindert Auseinandersetzung ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ Polizei ermittelt nach versuchter Brandstiftung - kein Schaden eingetreten ++ Unter Alkoholeinfluss unterwegs ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Rangelei nach Streitigkeiten

Am 12.12.2025 gegen 04:30 Uhr gerieten ein 34 Jahre alter Mann und eine 22 Jahre alte Frau in der Heiligengeiststraße in eine verbale Auseinandersetzung. In Zuge dieser schubste der 34-Jährige die Frau, welche dadurch stürzte und sich leicht verletzte. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Lüneburg - Zeuge verhindert Auseinandersetzung

Am 14.12.2025 gegen 15:00 Uhr schubste ein 48 Jahre alter Mann einen 64-Jährigen in einer Parkanlage bei der Soltauer Straße. Als sich der 64-Jährige umdrehte wurde er von dem 48-Jährigen angeschrien. Zusätzlich musste der 64-Jährige einen Schlag des aggressiven Mannes abwehren. Durch das Eingreifen eines weiteren Mannes konnte eine Eskalation verhindert werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Lüneburg - Fahrrad entwendet - Sicherstellung

In der Nacht zum 14.12.2025 wurde ein nicht angeschlossenes Pedelec im Wert von einigen Hundert Euro Am Stintmarkt entwendet. Rund eine Stunde später wurde es in unmittelbarer Nähe zum Tatort aufgefunden. Es war mit einem weiteren Fahrrad an einem Anlehnbügel angeschlossen. Das entwendete Pedelec wurde dem rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt. Das andere Fahrrad wurde sichergestellt.

Vögelsen - Einbruch in Einfamilienhaus

Mit einem Hebelwerkzeug öffnete eine derzeit unbekannte Person in der Nacht zum 14.12.2025 die Metalltür eines Einfamilienhauses im Kiefernweg. Anschließend durchsuchte sie diverse Räumlichkeiten und flüchtete anschließend. Das Diebesgut ist bislang unbekannt. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen. "Machen Sie es Einbrechern schwer!"

Vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche Einbruchschutzberatung durch Ihr Präventionsteam der Polizei bei Ihnen vor Ort: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de Tel. 04131-607-2107

Weitere Tipps Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Türen, Fenster und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kümmern Sie sich darum, dass z.B. die Mülltonne am Entleerungsdatum an die Straße gestellt wird und Ihr Briefkasten regelmäßig geleert wird. Beleuchten Sie Ihre Räumlichkeiten. Nutzen Sie dafür einfach Zeitschaltuhren oder Smart-Home Produkte.

Radbruch - Fenster aufgehebelt

Im Zeitraum vom 03.12.2025 bis zum 14.12.2025 wurde in ein unbewohntes Einfamilienhaus Am Tannenkamp eingebrochen. Dabei wurde versucht die Terrassentür aufzuhebeln, welche jedoch standhielt. Ebenfalls mit Hilfe eines Hebelwerkzeuges wurde dann ein Fenster geöffnet. Das Diebesgut ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Lüneburg - Einbruch am Tage in Reihenhaus

In ein Reihenhaus Am Eiskeller wurde am frühen Abend des 14.12.2025 eingebrochen. Dabei wurde eine Terrassentür aufgehebelt und das Objekt anschließend betreten. Nachdem die Räumlichkeiten durchsucht wurden, entfernten sich die derzeit unbekannten Personen mit einem Handy im Wert von mehreren Hundert Euro. Ob weiteres Diebesgut erlangt wurde ist derzeit ungeklärt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen. "Machen Sie es Einbrechern schwer!"

Lüneburg - Polizei ermittelt nach versuchter Brandstiftung - kein Schaden eingetreten

Am 15.12.2025 gegen 01:30 Uhr wurde der Brand einer Decke und weiterer Textilien im Keller einer Unterkunft Beim Benedikt festgestellt. Das Feuer konnte durch einen Sicherheitsmitarbeiter gelöscht werden. Es entstand kein Schaden am Gebäude. Die Feuerwehr rückte für Nachlöscharbeiten an. Die Polizei ermittelt wegen einer versuchten Brandstiftung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Fensterscheibe der IGS eingeworfen

Im Zeitraum des vergangenen Wochenendes vom 12.12.2025 bis zum 15.12.2025 wurde die Fensterscheibe eines Büros der IGS Kaltenmoor mit einem Stein eingeworfen. Ein Eindringen in das Objekt hat nach ersten Ermittlungen nicht stattgefunden. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Ebstorf - PKW zerkratzt

Im Zeitraum vom späten Abend des 13.12.2025 bis in die Nachmittagsstunden des 14.12.2025 wurde ein BMW 3er in der Bahnhofstraße zerkratzt. Die Beschädigungen verliefen sich über alle Seiten des Fahrzeugs. Der Gesamtschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Am 12.12.2025 gegen 12:10 Uhr kontrollierte die Polizei einen Fiat Idea in der Groß Liederner Straße. Dabei stellte sich heraus, dass der 25 Jahre alte Fahrer mit 0,58 Promille unter dem Einfluss von Alkohol stand. Zusätzlich ergab sich der Verdacht einer weiteren Beeinflussung durch THC. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

