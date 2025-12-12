Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Nach Sachbeschädigungen in Bad Bevensen - Durchsuchungen bei Jugendlichen ++ Diverse Beweismittel sichergestellt ++ Ermittlungen zu mehr als 30 Taten dauern an ++

Lüneburg (ots)

Nach diversen Sachbeschädigungen durch Graffiti und Schmierereien an Parkbänken, Bushaltestellen, Verkehrszeichen und weiteren öffentlichen Orten ermittelte die Polizeistation Bad Bevensen mit Unterstützung des Kriminal- und Ermittlungsdienstes aus Uelzen. Bei den Taten ist ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro entstanden. Im Rahmen der detaillierten Spurensuche erhärtete sich der Verdacht gegen zwei Jugendliche aus der Region. Durch die Staatsanwaltschaft Lüneburg wurden im Rahmen der Ermittlungsarbeit Durchsuchungsbeschlüsse für die Räumlichkeiten der Verdächtigen von dem Amtsgericht Lüneburg erwirkt. Diese wurden am 12.12.2025 umgesetzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler konnten dabei diverse Beweismittel, darunter Datenträger, Skizzen und Spraydosen, sicherstellen. Zusätzlich wurden eine Softair-Waffe sowie diverse entwendete Verkehrszeichen aufgefunden. Für welche der über 30 Taten in den vergangenen Monaten die beiden Jugendlichen verantwortlich sind, ist Bestandteil der weiterhin laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell