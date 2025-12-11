Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Geldbörsen beim Einkauf aus Umhängetasche gestohlen ++ "Licht an" - die Polizei kontrolliert im Umfeld von Schulen ++ Diebstahl aus Sporthalle ++ Zwei Verletzte nach Unfall ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Kanister betankt und aggressiv geworden

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen Unbekannten nach einem Vorfall in den Nachmittagsstunden des 10.12.25 auf dem Gelände einer Tankstelle in der Bleckeder Landstraße. Der Mann (ca. 40 Jahre, schlank, 180 cm groß mit grauen Arbeitsoverall) hatte gegen 15:20 Uhr zwei Kanister mit Kraftstoff befüllt und wollte zu Fuß die Tankstelle verlassen. Ein Mitarbeiter folgte dem Mann und entriss dem Unbekannten die Kanister. Dieser wurde aufbrausend und bedrohte den Mitarbeiter. Anschließend entfernte sich der Unbekannte. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Scharnebeck/Lüneburg - Geldbörsen beim Einkauf aus Umhängetasche gestohlen

Die Geldbörse einer 76-Jährigen stahlen Unbekannte in den Mittagsstunden des 10.12.25 in einem Einkaufsmarkt Röthenkuhlen. Dabei griff ein Unbekannter vermutlich gegen 11:45 Uhr unbemerkt in die Umhängetasche der Seniorin und verschwand mit der Geldbörse. Zwischen 17:00 und 18:00 Uhr wurde einer 77-Jährigen im selben Markt ebenfalls unbemerkt die Börse aus der Handtasche gestohlen. Es entstand ein Schaden von mehr als 250 Euro.

Gleiches ereilte eine 75-Jährige in den Mittagsstunden des 10.12.25 im Bereich des Weihnachtsmarktes Am Markt. Hier griff sich ein Unbekannter gegen 12:30 Uhr die Börse aus dem Rucksack der Seniorin. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Lüneburg - sich reingeschlichen - 37-Jährigen bei Diebstahl in Hotel ertappt- weitere Straftaten

Einen 37 Jahre alten Einschleichdieb ertappten Mitarbeiter eines Hotels in den Abendstunden des 10.12.25 in den Räumlichkeiten des Hotels in der Lünertorstraße. Dabei wurde der Mann im Bürobereich gegen 21:15 Uhr festgestellt, nachdem er Geldbörsen und Koffer an sich genommen hatte. Nach kurzer Flucht konnte der 37-Jährige vor dem Hotel festgehalten werden. Parallel ermittelt die Polizei gegen den Mann wegen weiterer möglicher Diebstähle. Der 37-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 09.12.25 Im Dorf. Dabei waren in der 30 km/h-Zone insgesamt neun Fahrer zu schnell unterwegs.

Lüneburg - "Licht an" - die Polizei kontrolliert im Umfeld von Schulen

Ihre angekündigten Kontrollen "Licht an!" setzte die Polizei am 09. und 10.12.25 im Umfeld der Wilhelm-Raabe-Schule in der Feldstraße sowie der Herderschule im Ochtmisser Kirchsteig fort. Dabei führten die BeamtInnen verschiedene Gespräche und ahndeten insgesamt 25 Verstöße wegen Beleuchtung oder Nutzung der falschen Seite. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Portemonnaie entwendet

Am 10.12.2025 gegen 09:45 Uhr wurde einer Seniorin bei ihrem Einkauf in einem Supermarkt in der Dannenberger Straße ihr Portemonnaie gestohlen. Darin befanden sich diverse Dokumente, Zahlungskarten und Bargeld. Die Zahlungskarten konnten rechtzeitig gesperrt werden. Aufgrund diverser vorheriger Taschendiebstähle in Lüchow-Dannenberg mahnt die Polizei: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Trebel - Ermittlungen nach Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum vom 06.12.2025 bis zum 10.12.2025 auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem unbewohnten Einfamilienhaus im Mühlenweg. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und Schränke. Ob Diebesgut erlangt wurde ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Diebstähle in Supermarkt

Mit einem Kinderwagen passierten am 10.12.2025 gegen 16:00 Uhr ein 21 Jahre alter Mann und eine 23 Jahre alte Frau den Kassenbereich eines Supermarktes in der Bahnhofstraße. Zuvor wurden sie von einem Mitarbeiter dabei beobachtet, wie sie Ware im Wert von rund 30 Euro in dem Kinderwagen versteckt haben. Nachdem diese Ware nicht bezahlt wurde, hielt der Mitarbeiter die beiden Personen auf. Das Diebesgut wurde herausgegeben und verblieb im Supermarkt. Rund eine halbe Stunde später kam es im selbigen Supermarkt erneut zu einem Diebstahl. Dabei steckten zwei alkoholisierte Männer Schnapsgläser in ihre Jackentaschen und wurden dabei beobachtet und aufgehalten als sie den Kassenbereich passierten. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Diebstahl aus Sporthalle

Im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr wurden am 10.12.2025 diverse Gegenstände aus den verschlossenen Umkleiden einer Schulsporthalle, Emsberg, entwendet. Zu dem Diebesgut gehört unter anderem Bekleidung, Bargeld sowie Handys und ein Rucksack im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Im Tatzeitraum herrschte Schulbetrieb. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Zwei Verletzte nach Unfall

Eine 43 Jahre alte Frau bog am 10.12.2025 gegen 16:30 Uhr mit einem PKW von der Ludwig-Erhard-Straße nach links auf ein Parkplatzgelände ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Leichtkraftrad. Die beiden Jugendlichen auf dem Leichtkraftrad erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Klinikum verbracht. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Uelzen - Diverse Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss

In der Veerßer Straße, der Bahnhofsstraße und der Northmannstraße kontrollierte die Polizei in den Abend- und Nachtstunden des 10.11.2025 Kraftfahrzeuge. Alle drei Kraftfahrzeugführende standen unter dem Einfluss berauschender Substanzen. Es wurden entsprechende Blutentnahmen durchgeführt und die Weiterfahrt jeweils untersagt.

Bad Bodenteich - Fahrer ohne Fahrerlaubnis verunfallt

Ein 46 Jahre alter Mann kollidierte am 10.12.2025 gegen 08:15 Uhr auf der Landesstraße 270 in unmittelbarer Nähe des Ortes Overstedt alleinbeteiligt mit einem Baum. Der Mann blieb unverletzt. Am verunfallten Ford Explorer entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der 56-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Soltendieck - Von Fahrbahn abgekommen

Am 10.12.2025 gegen 12:15 Uhr befuhr eine 28-Jährige mit einem Audi A4 die Kreisstraße 63 aus Schafwedel kommend in Richtung Thielitz. In einer Linkskurve kam sie rechtsseitig von der Fahrbahn ab und touchierte Straßenbegleitpfosten sowie ein Beregnungsschacht. Das Fahrzeug kam auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Die 28-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwas über 10.000 Euro geschätzt.

