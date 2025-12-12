POL-LG: ++ Behördenübergreifende Gewerbekontrollen von Gastronomiebetrieben der Polizeiinspektion mit dem Zoll und dem Finanzamt ++ Behörden sind präsent und kontrollieren ++ einzelne Verstöße festgestellt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

++ Behördenübergreifende Gewerbekontrollen von Gastronomiebetrieben der Polizeiinspektion mit dem Zoll und dem Finanzamt ++ Behörden sind präsent und kontrollieren ++ einzelne Verstöße festgestellt ++

Lüneburg

Im Rahmen der dauerhaften Netzwerkarbeit führte die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Zoll sowie dem Finanzamt am 11.12.25 umfangreiche behördenübergreifende Gewerbekontrollen von Gastronomiebetrieben in Hansestadt und Landkreis Lüneburg durch. Dabei waren mehrere dutzend Einsatzkräfte und Ermittler aller Organisationen im Verlauf der Nachmittags- und Abendstunden u.a. in Lüneburg, Adendorf, Reppenstedt und Melbeck im Einsatz und kontrollierten gemeinsam insgesamt 11 Gastronomiebetriebe in der Region. Die Einsatzkräfte stellten dabei einzelne aufenthalts- und arbeitsrechtliche Verstöße fest. In zwei Fällen wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und zwei weiteren Fällen wegen des Verdachts des unerlaubten Glückspiels eingeleitete. Parallel wurden zwei Spielautomaten beschlagnahmt. Darüber hinaus wurden weitere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die weiteren Auswertungen der Feststellungen von Zoll- und Finanzbehörden dauern an.

... weitere Kontrollen folgen.

