Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Radfahrerin nach Kollision mit Fußgängerin gesucht ++ Tresor aufgehebelt ++ Tresor aufgehebelt ++ "Licht an" - die Polizei kontrolliert erneut ++ Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Radfahrerin nach Kollision mit Fußgängerin gesucht - Vorfall am 11.11.25 in der Hasenburg - bitte melden!

Nach einer Kollision zwischen einer Radfahrerin und einer Fußgängerin in den Nachmittagsstunden des 11.11.25 im Bereich des Fuß-/Radwegs in der Hasenburg bitte die Polizei die beteiligte Radfahrerin sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Nach derzeitigen Ermittlungen war es gegen 16:40 Uhr zu einer Kollision zwischen der Radfahrerin und einer Fußgängerin gekommen, so dass die Fußgängerin entsprechende Verletzungen erlitt. Damals hatte man auch die Polizei telefonisch informiert. Für die weitere Klärung der Kollision bittet die Polizei die beteiligte Radfahrerin, sich mit der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215 bzw. -2373, in Verbindung zu setzen. Die Radfahrerin wird wie folgt beschrieben: weiblich, 40-50 Jahre alt, blond, Frisur: Pagenschnitt, schwarze Leggings mit einem gelben oder grünen Streifen.

Lüneburg - Diebstahl aus Drogerie

Ein 47 Jahre alter Mann begab sich am 11.12.2025 gegen 17:10 Uhr in eine Drogerie in der Grapengießerstraße. Dort steckte er sich diverse Artikel in eine mitgeführte Tasche und verließ den Kassenbereich, ohne die Ware im Wert von einigen Hundert Euro zu bezahlen. Ein Mitarbeiter konnte das Vorgehen beobachten und den Mann ansprechen. Ein Entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Melbeck - Tresor aufgehebelt

In der Nacht zum 11.12.2025 verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zutritt zu dem Bürotrakt einer Tierklinik Am Alten Werk. Hier wurde gezielt ein Tresor angegangen und aufgehebelt. Aus diesem entwendete die Person Briefumschläge mit Bargeld in Höhe von einigen Hundert Euro. Wie die Person Zutritt zu dem Objekt erlangen konnte, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Adendorf - Auffahrunfall - 34-Jähriger leicht verletzt

Am 11.12.2025 gegen 16:50 Uhr befuhr ein 34 Jahre alter Mann mit einem Skoda Enyaq die Artlenburger Landstraße und hielt verkehrsbedingt an einer roten Lichtzeichenanlage bei der Zufahrt zu einem Supermarkt an. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ihm daraufhin ein Renault Captur auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von einigen Tausend Euro. Der 34-Jährige blieb unverletzt. Die 83 Jahre alte Verursacherin am Steuer des Renault blieb unverletzt.

Lüneburg - "Licht an" - die Polizei kontrolliert erneut

Ihre angekündigten Kontrollen "Licht an!" setzte die Polizei auch am 11.12.2025 am Schulzentrum Oedeme fort. Bereits an den vorherigen Tagen kontrollierten Polizeibeamte der Lüneburger Polizei den Verkehr im Bereich von Lüneburger Schulen (siehe Pressemitteilung vom 11.12.2025). Am 11.12.2025 stellte die Polizei in den frühen Morgenstunden acht Schülerinnen und Schüler mit mangelhafter Beleuchtung fest. Weitere 15 Verstöße wegen der Nutzung der falschen Straßenseite oder des Gehweges wurden wahrgenommen. Es wurden entsprechende Verkehrserzieherische Gespräche geführt und Verstöße geahndet.

Lüneburg - E-Bike gestohlen

Ein E-Bike der Marke RIXE wurde am 11.12.2025 zwischen 11:35 Uhr und 13:50 Uhr Am Ochsenmarkt entwendet. Das Herrenrad war vor dem Rathaus an einem Fahrradständer angeschlossen. Der Wert des E-Bikes liegt bei mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Diebstahl aus Supermarkt

Am 11.12.2025 kam es gegen 19:00 Uhr in einem Dannenberger Supermarkt zu einem Diebstahl. Dabei betrat eine 30 Jahre alte Frau mit ihrer Mutter und ihrem Kind den Supermarkt im Develangring und steckte diverse Artikel in ihre Handtasche. Anschließend passierte sie den Kassenbereich ohne die Ware im Wert von unter 100 Euro zu bezahlen. Einem Mitarbeitenden fiel der Diebstahl auf und die Polizei wurde alarmiert.

Hitzacker - Einbruchsversuch scheitert

Am 12.12.2025 gegen 01:30 Uhr wurde der Bewohner eines Einfamilienhauses Am Sandkamp durch einen lauten Knall überrascht. Als er daraufhin eine Haustür öffnete, sah er eine Person weglaufen. Zudem stellte er fest, dass das Glaselement der Haustür beschädigt wurde. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die Person in das Objekt eindringen wollte. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bodenteich - Alkoholisierter Mann randaliert

In Bad Bodenteich randalierte ein 28 Jahre alter Mann in den Nachmittagsstunden des 11.12.2025. Dabei pöbelte er bei zwei Supermärkten und am Bahnhof Personen an. Die Polizei konnte an einem PKW am Bahnhof anschließend eine Beschädigung feststellen. Als der Mann angetroffen und überprüft wurde, stellte sich heraus, dass er mit fast einem Promille unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Schaden am PKW liegt bei rund 500 Euro.

Uelzen - Polizei ermittelt wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Drei Katzenbabys und ein Muttertier wurden am 11.12.2025 gegen 23:00 Uhr an einem Parkplatz im Peter-Cordes-Weg aufgefunden. In unmittelbarer Nähe befand sich ein aufgekratzter Karton. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die Tiere in dem Karton zurückgelassen worden sind. Die Babykatzen wurden an ein Tierheim übergeben. Die Ermittlungen der Polizei wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz dauern an.

