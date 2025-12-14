Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: +++++Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 12.12.2025 ¬- 14.12.2025+++++

Lüneburg (ots)

Stadt und LK Lüneburg

Am Freitag, gegen 15:20 Uhr kam es in der St-Stephanus-Passage zu einem Streit zwischen zwei Pärchen in dessen Verlauf sowohl der 31-jährige Mann als auch die 26-jährige Frau gegen das 25-jährige männliche und das 28-jährige weibliche Opfer Pfefferspray einsetzte. Weiterhin schlugen die Kontrahenten aufeinander ein. Die Polizei trennte die Streitenden und leitete Strafverfahren ein. Die 28-jährige musste im Klinikum behandelt werden.

Mit dem Auto liegengeblieben und noch mehr Pech

Ein 20-jähriger blieb mit seinem PKW am Freitagnachmittag auf der Ostumgehung aufgrund einer Panne liegen. Als die Polizei zum Absichern des PKW anrückte, stellten die Beamten fest, dass der Mann deutliche Ausfallerscheinungen zeigte. Weitere Tests ergaben eine Beeinflussung durch Medikamente, die dazu führten, dass der Mann nicht in der Lage ist Auto zu fahren. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Diebstahl nach Ladenschluss

Obwohl der Einkaufsmarkt im Häcklinger Weg bereits geschlossen hatte betrat ein 29-jähriger Mann den Supermarkt und steckte sich vier Dosen Bier in die Tasche. Geld zum Bezahlen hat er nicht dabei. Den polizeibekannten Mann erwartet ein weiteres Strafverfahren.

Weihnachtsfeier eskaliert

In einem Lokal in Erbstorf geriet am frühen Samstagmorgen eine Firmenweihnachtsfeier etwas aus den Bahnen. Ein 37-jähriger beleidigte zuerst eine Arbeitskollegin und griff später eine in anderer Sache anwesende Rettungswagenbesatzung an. Als die Polizei hinzukam, leistete er auch hier massiven Widerstand und schlug und trat nach den Beamten. Letztlich wurde er in eine Zelle gebracht. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren.

Bei Rot gefahren

Am Samstagmorgen gegen 5:30 Uhr fuhr der Fahrer eines Audi über eine rote Ampel. Die hinter ihm fahrende Funkstreifenwagenbesatzung stellte bei der anschließenden Kontrolle Atemalkohol fest. Es wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Randale in Gaststätte

In einer Kneipe in der Altenbrückertorstraße randalierte am Samstagmorgen ein 26-jähriger indem er unter anderem ein Fahrrad in die Kneipe warf. Die hinzueilenden Polizeibeamten konnte den Mann vor Ort nicht beruhigen und brachten ihn in eine Zelle.

Streit in Unterkunft

In einer Unterkunft am Ochtmisser Kirchsteig kam es am späten Samstagabend zu mehreren Einsätzen durch die Polizei. Ein 27-jähriger Bewohner warf zunächst eine Flasche und später ein Küchenmesser auf andere Bewohner. Er wurde durch die Polizei hinausbegleitet und kam dann bei Verwandten unter. Gegen ihn wurden Strafverfahren eingeleitet.

Bitte um Hinweise nach Unfall in Embsen

Am 12.12.2025, zwischen 09:10 Uhr und 13:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem geparkten Pkw und einem bisher unbekannten weiteren Fahrzeug. Der geparkte Pkw war im genannten Zeitraum gegenüber der IGS in Embsen, Häcklinger Weg 1, am Fahrbahnrand abgestellt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde der Pkw dann durch das bisher unbekannte Fahrzeug an der vorderen Stoßstange beschädigt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Melbeck unter 04134-909440 entgegen.

Verunfallter PKW

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei auf die Kreisstraße 12 zwischen Barum und St.Dionys gerufen. Auf einem Acker lag ein verunfallter PKW auf dem Dach. Im PKW befand sich keine Person mehr. Die Ermittlungen zum Fahrer und Unfallhergang dauern an. Mögliche Zeugen können sich bei Polizei unter 04131-6072215 melden.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrradfahrer

Am Freitagnachmittag kam es auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Riekau und Prisser zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Pkw-Fahrer und einem 14-jährigen Fahrradfahrer. Der Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Pkw den übergeordneten Ortsverbindungsweg als der 14-jährige Fahrradfahrer aus einem unbefestigten Waldweg auf die Fahrbahn fuhr, um diese zu überqueren. Trotz Vollbremsung konnte der Pkw-Fahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Hierbei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt.

Fahren unter dem Einfluss von Cannabis und Medikamenten

Am Freitagabend kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Lüchow einen Pkw-Fahrer in Lüchow, Lange Straße, wegen erheblicher Fahrauffälligkeiten. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 57-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC (Cannabis) und Medikamenten stand.

Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Fahren unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain

Am Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, fuhren ein 18-Jähriger und ein 16-Jähriger abwechselnd mit einem nicht zugelassenen Pkw in Wietzetze umher, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem standen Beide unter dem Einfluss von THC (Cannabis) und einer von Beiden unter dem Einfluss von Kokain. Es wurden Blutentnahmen durchgeführt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Reh ausgewichen und überschlagen

Am Sonntagmorgen befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin die K 1 zwischen Seerau in der Lucie und Lüchow. Als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte, versuchte die Pkw-Fahrerin auszuweichen, kam von der Fahrbahn ab, der Pkw überschlug sich und endete in einen Graben. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt und am Pkw entstand Totalschaden.

Landkreis Uelzen

Diebstahl aus Umkleidekabine

Am 13.12.2025 um die Mittagszeit wird ein Diebstahl aus einer Umkleidekabine einer Turnhalle am Königsberg gemeldet. Während des Fußballtrainings seien dort drei Rucksäcke, diverse Sneaker sowie ein Smartphone entwendet worden. Die Gegenstände konnten durch eine Ortung des Smartphones kurze Zeit später durch die Polizei im Bereich des Oldenstädter Sees wieder aufgefunden werden. Im Anschluss konnten alle Gegenstände vollständig wieder an ihren ursprünglichen Eigentümer ausgehändigt werden. Das Ermittlungsverfahren richtet sich aktuell gegen Unbekannt.

Gemeinde Bienenbüttel

Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht vom 13.12.2025 auf den 14.12.2025 kommt es in der Gemeinde Bienenbüttel zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Durch den unbekannten Täter sei ein Fenster aufgehebelt worden. Das Wohnhaus sei im Anschluss teilweise durchsucht worden. Zum Tatzeitpunkt sei die lebensältere Geschädigte ebenfalls im Wohnhaus gewesen, habe von dem Einbruch allerdings nichts mitbekommen. Durch den Täter seien Schmuckgegenstände entwendet worden. Durch die Polizei konnten Spuren gesichert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell