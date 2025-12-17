POL-LG: ++ seit 25 Jahren vermisst: Katrin Konert aus Bergen/Dumme ++ Fall bewegt weiterhin die Angehörigen, das Umfeld, die Region und die Polizei ++ ergänzende Fragen, Details und Spuren ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

seit 25 Jahren vermisst: Katrin Konert aus Bergen/Dumme ++ Fall bewegt weiterhin die Angehörigen, das Umfeld, die Region und die Polizei ++ ergänzende Fragen, Details und Spuren

Lüneburg

++ seit 25 Jahren vermisst: Katrin Konert aus Bergen/Dumme ++ Fall bewegt weiterhin die Angehörigen, das Umfeld, die Region und die Polizei ++ Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts dauern auch nach 25 Jahren an ++ neue/ergänzende Fragen, Details und Spuren ++

Lüchow-Dannenberg/Niedersachen

Nach dem Verschwinden seit dem Neujahrsabend 2001 dauern die Ermittlungen und Bemühungen der Polizei den Verbleib von Katrin Konert aufzuklären, weiterhin an. In den letzten fast zweieinhalb Jahrzehnten haben Angehörige, das weitere Umfeld wie auch die Polizei fast nichts unversucht gelassen, um das Verschwinden von Katrin Konert und dessen Hintergründe aufzuhellen. Aufgrund der Gesamtumstände ermittelt die Polizei wegen eines vermutlichen Tötungsdelikts.

Die damals 15-jährige Katrin Konert gilt seit dem Neujahrsabend 2001 als vermisst. Letztmalig wurde sie damals im Bereich des Ortskerns von Bergen (An der Dumme) (Landkreis Lüchow-Dannenberg) gesehen. Die ca. 1,60 m große, schlanke Katrin Konert hatte schwarz gefärbte, kinnlange Haare und war mit einer schwarzen Jacke ("Bomberjacke" mit orangefarbenem Innenfutter), einer schwarzen Cordhose, schwarzen Stiefeln sowie einem weißen Rollkragenpullover bekleidet. Am Abend des 01.01.2001 herrschte leichter, am Boden gefrierender Nieselregen ("Blitzeis").

Sachstand

Bereits im Jahr 2018 hatte eine neu besetzte Ermittlungsgruppe (EG) der Polizeiinspektion den Fall in Kooperation mit der Operativen Fallanalyse (OFA) des Landeskriminalamts Niedersachsen komplett neu aufgerollt. Auch aufgrund der intensiven Öffentlichkeitsarbeit auch mit einem Podcast des NDR ("Täter unbekannt") sowie einer mehrwöchigen Präsenz in Bergen (Dumme) mit Flugblatt-Aktionen und einem Infopunkt gingen in der Folge mehr als 170 neue "Spuren"/Hinweise bei den Ermittlern ein. Dabei resultierend durchsuchten die Ermittler Anfang 2019 großflächig u.a. auch mehrere Waldstücke in der Region. Mit Beginn der Ermittlungsgruppe übernahm KHK'in Annegret Dau-Rödel von KOK Andreas Rusche, der die Pensionsaltersgrenze erreicht hatte, federführend die Ermittlungen zum Fall "Katrin Konert" und führte diese auch in den letzten Jahren mit Nachdruck fort.

Die Ermittler sind sich sicher, dass es in dem Fall auch nach fast 25 Jahren "Menschen gibt, die noch nicht alles gesagt haben, was sie wissen oder wissen könnten. Dabei könnte es sich um den/die möglichen Täter, Mitwisser wie auch potentielle Zeugen oder Hinweisgeber handeln, die aufgrund veränderter Beziehungsverhältnisse, der Möglichkeit auch nach vielen Jahren sich eines schlechten Gewissens zu entledigen wie auch einer (möglichen) strafrechtliche Verjährung zur Aufklärung des Verschwindens von Katrin Konert beitragen."

Anonyme Hinweise

Neben der Möglichkeit die Ermittler direkt per Telefon oder E-Mail zu kontaktieren, besteht auch die Möglichkeit, anonym Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Um den Hinweisgeber/-in ein Höchstmaß an Vertraulichkeit und Diskretion zu gewährleisten, setzt die Polizei die bewährte, internetbasierte Kommunikationsplattform "BKMS" ein. Das "BKMS"-System bietet die unkomplizierte Möglichkeit, online - und absolut anonym - Hinweise zu geben. Die Absender sind nicht identifizierbar und der Inhalt der Meldung wird durch Sicherheitstechnik geschützt, indem nach Abgabe der Mitteilung die Möglichkeit besteht, einen eigenen - ebenfalls vollständig geschützten - Postkasten einzurichten. Über diesen könnte dann ein weiterer anonymer Dialog mit der Polizei erfolgen.

Zum Hinweisportal "BKMS" gelangt man über folgenden Link:

www.bkms-system.net/katrinkonert

Belohnung für Hinweise in Höhe von 10.000 Euro

Die Polizeidirektion Lüneburg hat weiterhin eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgesetzt. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Über die Zuerkennung bzw. Verteilung der Belohnungen bei mehreren Hinweisgebern wird unter Ausschluss des Rechtsweges nach rechtskräftiger Erledigung der Strafsache entschieden.

Offene Fragen

Die mediale Präsenz anlässlich des Jahrestags des Verschwindens von Katrin Konert wollen die Ermittler auch nutzen, um gezielt auf einzelne bis dato unveröffentlichte Details hinzuweisen.

Nach einem anonymen Hinweis über das BKMS-Portal gibt es eine weitere Person, die mit Katrin am Abend des 01.01.2001 gesprochen hat. Diese Person wollte Katrin damals nach eigenen Angaben nach Hause fahren; sie habe jedoch abgelehnt.

Ein Anonymus gab bereits 2018 den Hinweis auf diese Person über das freigeschaltete BKMS-System, und nannte auch die Adresse der Person. Die Ermittler kontaktierten in der Folge die Person, die bestätigte, dass sie am 01.01.2001 Kontakt mit Katrin hatte. Jedoch blieben auch dort verschiedene Fragen offen und sind bis heute nicht überprüfbar.

Trotz mehrerer Kontaktversuche über das individuelle Postfach im BKMS-System kam mit dem anonymen Hinweisgeber in der Vergangenheit kein Kontakt mehr zu Stande. Dieses wäre für die Ermittler jedoch sehr wichtig! Deshalb bittet die Polizei den Anonymus nochmals eindringlich (direkt oder anonym über das BKMS-System) mit den Ermittlern in Kontakt zu treten.

Parallel fragen die Ermittler:

- Wem sind Sie als Bewohner/Hundehalter am Nachmittag und Abend des 01.01.2001 in Bergen (Dumme) begegnet? Dabei sind für die Polizei auch "normale" Alltagsbegegnungen/ -wahrnehmungen von Interesse (beispielsweise Anwohner, Nachbarn, Passanten, Hundehalter, Lieferanten). - Waren Sie 2000/2001 zur Silvesterfeier in der Region/ in Bergen und sind über Nacht bei einem Bekannten/ Verwandten geblieben? - Sind Ihnen am Abend des 01.01.2001 oder danach Besonderheiten/Veränderungen bei Personen aufgefallen oder bekannt geworden (z.B. unerklärte Abwesenheiten, Verletzungen, Krankheit, verschmutztes und/oder beschädigtes Fahrzeug, Fahrzeugwechsel/ -reparaturen/ -reinigung, plötzlicher Wegzug, Verhaltensänderungen, Beziehungsabbrüche, veränderter Alkohol-/ Drogenkonsum, Suizid/ -versuch)?

Podcasts

Ergänzend zu den verschiedenen Fernseh-, Film- oder Podcast-Produktionen (u.a. des NDR) haben die Ermittler seit 2024 beim Podcast-Format "Licht ins Dunkel - Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle" mitgewirkt, die in fünf Folgen u.a. auf die Ermittlungen, Verdächtige, neue Spuren sowie eine Bilanz der Ermittlungen eingeht.

- Mi., 03.12.2025, Thema Verschwinden - Mi., 10.12.2025, Thema Erste Ermittlungen - Mi., 17.12.2025, Thema Verdächtige - Mi., 24.12.2025, Thema neue Spuren - Mi., 31.12.2025, Thema Bilanz

Parallel setzt auch der NDR sein Podcastformat "Täter unbekannt" fort und veröffentlicht im Januar 2026 zusammen mit den Ermittlern eine Fortsetzungs-Folge der bereits veröffentlichten Podcaststaffel aus 2018.

Auch aufgrund der erneuten medialen Präsenz erhoffen sich die Ermittler weitere bzw. ergänzende Hinweise zum Verschwinden von Katrin Konert. "Dabei geht es primär nicht um die strafrechtliche Aufklärung des Vermisstenfalls, sondern auch um Gewissheit für die Familie und das Umfeld von Katrin", so KHK'in Annegret Dau-Rödel.

Die Polizei bittet darüber hinaus um Mitteilung aller Informationen, die mit dem Vermisstenfall und der Person Katrin Konert in Zusammenhang stehen könnten - auch wenn sie möglicherweise auf den ersten Blick unwichtig erscheinen.

Hinweise an:

Polizeikommissariat Lüchow - Saaßer Chaussee - 29439 Lüchow Telefon: 05841/122-0 E-Mail: poststelle@pk-luechow.polizei.niedersachen.de www.bkms-system.net/katrinkonert (anonym)

