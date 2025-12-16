Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Ladendieb schlägt um sich ++ Einbruch in Restaurant ++ Vandalismus auf Sportplatz ++ Mit Reizstoff in die Augen gesprüht ++ Frau verletzt sich leicht - Glätte auf der Fahrbahn ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Ladendieb schlägt um sich

Am 15.12.2025 gegen 20:40 Uhr riss ein 31 Jahre alter Mann eine Verpackung in einem Supermarkt in der Boecklerstraße auf und steckte sich die Ware in seine Jackeninnentasche. Als der Mann den Kassenbereich passierte, wurde er von einem Mitarbeitenden angesprochen. Dieser hatte den Diebstahl beobachtet. Der 31-Jährige reagierte aggressiv und versuchte zu flüchten. Als der Mitarbeiter ihn am Handgelenk festhielt schlug der 31-Jährige in die Richtung des Mitarbeitenden und riss sich los. Die Polizei konnte den Mitarbeitenden und den 31-Jährigen am Eingangsbereich antreffen und den Sachverhalt aufnehmen. Das Diebesgut wurde nicht aufgefunden.

Lüneburg - Einkaufstasche mit hochwertiger Brille entwendet

In einem kurzen Moment der Unachtsamkeit wurde einer Seniorin am 15.12.2025 gegen 17:00 Uhr in einem Geschäft in der Große Bäckerstraße die Einkaufstasche gestohlen. In dieser befand sich eine gerade neu gekaufte Brille im Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Soderstorf - Einbruch in Restaurant

In der Nacht zum 15.12.2025 hebelte eine derzeit unbekannte Person das Fenster eines Restaurants am Rehrhofer Weg auf. Anschließend drang sie in das Objekt ein und entwendete einen Tresor mit Bargeld. Dieser konnte aufgebrochen bei einem Feld in örtlicher Nähe zum Tatort aufgefunden werden. Das Bargeld wurde entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Vandalismus auf Sportplatz

Zwischen den späten Abendstunden des 14.12.2025 und den Mittagsstunden des 15.12.2025 wurden auf dem Sportplatz in Adendorf zwei Sachbeschädigungen festgestellt. Zum einen wurde die Tür einer Hütte und zum anderen die Scheibe einer Tribüne beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf rund 250 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Lüneburg - Fahrradkontrollen am Gymnasium

Am Gymnasium Johanneum wurden am Morgen des 15.12.2025 zuvor angekündigte Fahrradkontrollen durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 16 Fahrräder wegen unzureichender Beleuchtung festgestellt. Sechs Schülerinnen und Schüler nutzten die falsche Seite. Eine Schülerin fuhr mit einem elektrischen Roller ohne Straßenzulassung.

Lüneburg - Ermittlungen nach Verkehrsunfall

Bereits am 05.12.2025 ereignete sich gegen 21:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße Neu-Häcklingen bei der Ausfahrt der Bundesstraße 4 in Richtung Häcklinger Kreisel. Dabei fuhren zwei Jugendliche gemeinschaftlich auf einem E-Scooter von Lüneburg in Richtung Melbeck auf dem Radweg. Zeitgleich fuhr ein VW Golf von der Bundesstraße ab und kollidierte mit den beiden Jugendlichen auf dem E-Scooter. Der Fahrer des PKW wollte einen Notruf absetzen. Die beiden leichtverletzten Jugendlichen wollten keine polizeiliche Unfallaufnahme. Ohne einen Personalienaustausch setzten die Unfallbeteiligten daher ihre Fahrt fort. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu dem PKW-Fahrer. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Mit Reizstoff in die Augen gesprüht

Am 15.12.2025 gegen 17:55 Uhr verlor beim Geldabheben am Hammersteinplatz ein 23 Jahre alter Mann einen 5-Euro-Schein. Ein derzeit unbekannter Mann versuchte anschließend den 5-Euro-Schein vom Boden aufzuheben und wurde dabei von einem Zeugen abgehalten. Im Anschluss kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, bei welcher der Unbekannte dem 23-Jährigen Reizstoff in die Augen sprühte und flüchtete. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Stoetze - Unfall auf Bundesstraße 191

Auf der Bundesstraße 191, nahe der Ortschaft Hohenzethen ereignete sich am 15.12.2025 gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Dabei überholte ein Audi ein vor ihm fahrenden PKW, welcher ebenfalls einen Überholvorgang startete und mit dem inzwischen neben ihm in gleicher Richtung fahrenden Audi kollidierte. Der 31 Jahre alte Fahrer des Audi erlitt leichte Verletzungen. Der 29 Jahre alte Verursacher blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von einigen Tausend Euro.

Stoetze - Unfall auf glatter Fahrbahn

Auf der glatten Fahrbahn der Hauptstraße verlor am 16.12.2025 gegen 06:15 Uhr eine 33 Jahre alte Frau die Kontrolle über einen Dacia Sandero. Das Fahrzeug rutschte frontal in einen Gartenzaun. Die 33-Jährige wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Schwienau - Mann verletzt sich leicht - Glätte auf der Fahrbahn

Am 16.12.2025 gegen 07:10 Uhr befuhr ein 59 Jahre alter Mann mit einem Hyundai i10 die Kreisstraße 34 von Melzingen kommend in Fahrtrichtung Barnsen. Aufgrund von Straßenglätte verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kam ins Schleudern. Anschließend stieß das Fahrzeug gegen eine Leitplanke und es entstand ein Sachschaden von einigen Tausend Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der 59-Jährige verletzte sich leicht.

Uelzen - Alkohol gestohlen - Hausverbot erteilt

Am 16.12.2025 gegen 09:20 Uhr betrat ein 32 Jahre alter Mann ein Geschäft in der Hauenriede. Dort passierte er den Kassenbereich, ohne mitgeführten Alkohol im Wert von unter 10 Euro zu bezahlen. Er wurde auf dem Parkplatz des Geschäftes durch einen Mitarbeiter aufgehalten. Dem 32-Jährigen wurde ein Hausverbot erteilt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell