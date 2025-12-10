POL-PPTR: POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 51. Kalenderwoche

Trier (ots) - Seit Mittwoch, den 26. November 2025, wird der 13-jährige Philip R. vermisst. Der Jugendliche verließ am Mittwochmorgen gegen 8:20 Uhr eine Jugendhilfeeinrichtung in Longuich und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Philip ist ca. 1, 76 m groß, hat eine schlanke Statur und kurze blonde Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine schwarze Jeanshose, eine schwarze Steppjacke und weiße Sportschuhe. ...

