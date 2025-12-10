PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 51. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 51. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 15. Dezember:

L54, Wengerohr; B51, Bitburg; B51, Masholder; B418, Edingen; Klausen

Dienstag, 16. Dezember:

B419, Oberbillig; L151, Mertesdorf; B51, Konz; B51, Welschbillig; L48, Thörnich; Kasel

Mittwoch, 17. Dezember:

A602, Ruwer-Paulin; A1, Schweich; B51, Stadtkyll; B419, Oberbillig

Donnerstag, 18. Dezember:

L160, Fischbach; B51, Idesheim; L150, Naurath/Wald; Gerolstein; Wittlich-Wengerohr

Freitag, 19. Dezember:

B51, Idesheim; B51, Trier; B41, Niederbrombach; Klausen

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Nicole Uhlig, KHK´in Telefon: 0651 983-40022 E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.trier

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren