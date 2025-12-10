Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Adventskonzert des Polizeipräsidiums - Polizeipräsidentin übergibt Spenden

Trier (ots)

Insgesamt 4560 Euro spendeten die Besucherinnen und Besucher des Adventskonzertes des Polizeipräsidiums Trier am Dienstag, 2. Dezember, in der Hohen Domkirche zu Trier. Diesen Betrag übergab Behördenleiterin Anja Rakowski am Montag, den 8. Dezember, an die beiden Spendenempfänger.

Das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Florian Weber und der Domorganist Marcel Eliasch hatten in dem rund 90-minütigen Konzert gut 700 Besucherinnen und Besucher begeistert. Polizeiseelsorger Hubertus Kesselheim rundete das Konzert mit Wortbeiträgen ab.

Polizeipräsidentin Anja Rakowski hatte zu diesem mittlerweile traditionellen Benefizkonzert in der Vorweihnachtszeit eingeladen, um sich bei der Bevölkerung und den Kooperationspartnern des Präsidiums für die Unterstützungen und das entgegengebrachte Vertrauen im zu Ende gehenden Jahr zu bedanken. Die im Rahmen des Konzertes gesammelten Spenden wurden in diesem Jahr erneut auf zwei Spendenziele aufgeteilt.

Die Hälfte der gesammelten Spenden, 2.280 EUR, kamen dem Förderverein des Frauenhaueses Trier zu Gute. Das Trierer Frauenhaus ist eine Zufluchtsstätte für misshandelte und von Misshandlung bedrohte Frauen mit ihren Kindern. Die Aufnahme ins Haus ist für jede Frau möglich, die misshandelt wird oder sich bedroht fühlt, unabhängig von ihrer finanziellen Situation, ihrer Nationalität, Religionszugehörigkeit oder ihres Aufenthaltsstatus. Ein Aufenthalt im Frauenhaus ist dabei eine Übergangslösung als "Hilfe zur Selbsthilfe": Es wird Zuflucht und Unterstützung geboten, bis die betroffenen Frauen eine eigene Lösung gefunden haben.

Die zweite Hälfte der Spenden kommt dem Kinderschutzbund Trier e.V. zu Gute. Der Kinderschutzbund setzt sich für die Rechte aller Kinder und Jugendlichen ein. Sein Ziel ist eine kinderfreundliche Gesellschaft, in der die geistige, psychische, soziale und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gefördert wird. Dabei sollen diese an allen Entscheidungen, Planungen und Maßnahmen, die sie betreffen, beteiligt werden. Der Kinderschutzbund mischt sich zugunsten der Kinder und Jugendlichen ein - in der Bundes- und Landesgesetzgebung, bei Planungen und Beschlüssen in unseren Städten und Gemeinden.

Wir danken allen Besucherinnen und Besuchern des Adventkonzertes für ihre Spenden.

