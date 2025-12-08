Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 13-Jähriger aus Longuich vermisst

Trier (ots)

Seit Mittwoch, den 26. November 2025, wird der 13-jährige Philip R. vermisst. Der Jugendliche verließ am Mittwochmorgen gegen 8:20 Uhr eine Jugendhilfeeinrichtung in Longuich und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Philip ist ca. 1, 76 m groß, hat eine schlanke Statur und kurze blonde Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine schwarze Jeanshose, eine schwarze Steppjacke und weiße Sportschuhe. Fotos des Jugendlichen finden sich auf der Fahndungsseite: s.rlp.de/tDxKQYR

Es bestehen Hinweise, dass Philip selbstbestimmt unterwegs ist und sich im Großraum Saarbrücken aufhalten könnte.

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich mit den folgenden Fragen an die Öffentlichkeit: Wer hat Philip gesehen? Wer hat Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des Vermissten? Ihre Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Trier rund um die Uhr unter der Rufnummer 0651 983-43391 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell