Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Falscher Fahrtenschreiber und Holztransport um fast 50% überladen

Bild-Infos

Download

A-60/Badem/Prüm (ots)

Im Rahmen von Kontrollen hinsichtlich überladener Holztransporte in der Eifel wurde am vergangenen Freitag durch die eingesetzten Beamten unter anderem wieder einmal ein völlig überladener Holztransport gestoppt. Am Freitagmorgen fiel den Beamten auf der BAB A-60 bei Badem zunächst ein Holztransport mit niederländischer Zulassung auf, bei welchem bereits das äußere Erscheinungsbild nichts Gutes erahnen ließ. Denn den Beamten fiel die enorme Beladung des Holztransportes und die nicht ausreichend gesicherten Stämme auf dem Lkw ins Auge. Der Holztransport befand sich auf dem Weg zu einem Sägewerk in Belgien. Die enorme Beladung und auch weitere Anzeigen am Lkw ließen eigentlich keine Zweifel mehr an einer deutlichen Überladung des Holztransportes aufkommen. Bei einer Verwiegung auf einer Brückenwaage in der Nähe wurde dann tatsächlich ein Gesamtgewicht von fast 60 Tonnen und eine Überladung von fast 50% bzw. 20 Tonnen festgestellt. Daher wurde die Weiterfahrt umgehend untersagt und über die Hälfte der Fichtenstämme an geeigneter Örtlichkeit abgeladen. Erst nachdem der Fahrer die Ladung ordnungsgemäß gesichert hatte, wurde die Weiterfahrt zum Sägewerk gestattet. Gegen den Fahrer, der zugleich Verantwortlicher des Unternehmens ist, wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, in welchem er zumindest ein erhöhtes Bußgeld erwarten dürfte. Zugleich wird aber auch ein Verfahren geprüft, wonach der Frachterlös unter Umständen eingezogen wird. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurden im Bereich Prüm und Gerolstein noch weitere Holztransporte kontrolliert, dessen Fahrer das zulässige Gesamtgeweicht nur leicht überschritten hatten und entsprechend mit einer Verwarnung belegt wurden. Im Laufe des Nachmittags wurde im Rahmen der Kontrollen ein mit Milch beladener Sattelzug bei Pronsfeld festgestellt, welcher ebenfalls um mehr als 4 Tonnen überladen war. Gegen Fahrer und Unternehmen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Am Abend wurde ein weiterer Milchtransport aus Belgien in der Nähe der Ausfahrt Prüm an der BAB A-60 gestoppt, bei dessen Fahrer eine enorme Vielzahl von Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt wurden. Aber nicht nur das, im Sattelzug wurden noch ein falscher und nicht mehr zulässiger Fahrtenschreiber festgestellt. Nachdem der Fahrer vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2000 Euro hinterlegt hatte, wurde ihm nur noch die Weiterfahrt zum Entladeort und im Anschluss zu einer Fachwerkstatt gestattet, um den Fahrtenschreiber austauschen zu lassen. Im Einsatz waren Beamte der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier, der Polizeiwache Gerolstein und des Bundesamtes für Logistik und Mobilität (BALM) - Außenstelle Mainz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell