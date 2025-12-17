Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Durchsuchung eines Wohngebäudes in Artlenburg ++ professionelle Cannabisplantage festgestellt ++ Fünf Personen vorläufig festgenommen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Am Mittag des 15.12.2025 durchsuchten Polizeikräfte der Verfügungseinheit sowie des Zentralen Kriminaldienstes ein Wohngebäude in Artlenburg. Hintergrund der Durchsuchung war der Hinweis eines Passanten auf stark wahrnehmbaren Cannabisgeruch aus dem Objekt. Als die Polizeikräfte sich Zutritt zu dem Gebäude verschafften, versuchten vier Männer durch ein rückseitiges Fenster zu fliehen. Sie wurden vor Ort vorläufig festgenommen. Währenddessen versuchte ein weiterer Mann durch eine Tür zu flüchten und konnte ebenfalls gestellt und festgenommen werden. Die Ermittlerinnen und Ermittler fanden in dem Gebäude eine professionell eingerichtete Indoor-Plantage für den unerlaubten Anbau von Cannabis vor. Diverse Cannabispflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien sowie zum Trockenen aufgehängte Pflanzenteile wurden festgestellt. Auch bereits verpacktes Cannabis in augenscheinlich nicht geringer Menge wurde in einem der arbeitsteilig eingerichteten Räumlichkeiten aufgefunden. Für die weiteren Ermittlungen wurden diverse Mobiltelefone beschlagnahmt. Die fünf Festgenommenen wurden erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg aus den strafprozessualen Maßnahmen entlassen. Die Auswertung der Beweismittel, ist nun Bestandteil der laufenden Ermittlungsarbeit im Zentralen Kriminaldienst der Polizei Lüneburg.

