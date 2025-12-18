Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand und starke Rauchentwicklung in Garage - Feuerwehr im Löscheinsatz - Benzinstrahl entzündet Baumarktgasheizung ++ leeren Kaninchenstall angezündet ++ Unfall auf der Bundesstraße

Lüneburg (ots)

Presse - 18.12.2025 ++

Lüneburg

Amelinghausen - Brand und starke Rauchentwicklung in Garage - Feuerwehr im Löscheinsatz - Benzinstrahl entzündet Baumarktgasheizung

Zu einem Brand in/einer "Schrauber-Garage" kam es in den Mittagsstunden des 18.12.25 in der Gartenstraße. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte der Bewohner und Betreiber der Garage (angemeldeten Motorradwerkstatt) gegen 11:30 Uhr in der Garage an einem Motorrad rumgeschraubt. Beim Abbauen eines vermutlich nicht ganz leeren Benzintanks spritzte Benzin auf eine installierte Baumarktgasheizung, so dass ein offenes Feuer entstand. Der Mann konnte sich unverletzt durch das angrenzende Wohnhaus ins Freie retten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die weiteren Detailermittlungen dauern an. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde auch eine Verkehrswarnmeldung veranlasst.

Lüneburg - mit Böllern geworfen - Polizei ermittelt gegen Jugendlichen

Mit Böllern warf ein Jugendlicher in den Mittagsstunden des 17.12.25 Am Schwalbenberg aus einer Gruppe von mehreren Jugendlichen in Richtung eines anderen Jugendlichen. Verletzt wurde dabei gegen 11:45 Uhr niemand. Die Polizei konnte die Personalien eines der Jugendlichen ermitteln und hat ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Pedelec am Bahnhof gestohlen

Ein hochwertiges dunkelrotes Pedelec der Marke Conway Cairon T 2.0 stahlen Unbekannte in den frühen Mittagsstunden des 17.12.25 in der Bahnhofstraße. Das Pedelec im Wert von mehr als 3.000 Euro war zwischen 11:20 und 11:45 Uhr an einer Eisenstange angeschlossen. Die Polizei hat das Zweirad zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bardowick - ohne Führerschein unterwegs

Einen 26 Jahre alten Fahrer eines Pkw Daimler Mercedes Benz AMG stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 17.12.25 in der Straßen Langenkamp. Bei der Kontrolle gegen 12:30 Uhr stellte sich heraus, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis/Führerscheins war. Diese war ihm bereits entzogen worden. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Lüneburg - Auffahrunfall - vier Pkw beteiligt

Zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Pkw kam es in den frühen Abendstunden des 17.12.25 in der Bockelmannstraße. Eine 42 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford Fiesta war gegen 18:00 Uhr auf einen verkehrsbedingt stehenden Pkw Honda aufgefahren, so dass diese auf zwei davor wartende Pkw Renault geschoben wurden. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Der 34 Jahre alte Fahrer des Pkw Honda erlitt leichte Verletzungen.

Nahrendorf - mit Gegenverkehr kollidiert - zwei Leichtverletzte

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 17.12.25 auf der Kreisstraße 15. Eine 44 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Nissan Note war gegen 12:00 Uhr auf der Kreisstraße 15 in Richtung Pommoißel vermutlich aufgrund der starken Sonneneinstrahlung nach links in den Gegenverkehr gefahren, kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw Nissan X-Trail, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem Graben zum Stehen. Die 44-Jährigen sowie der 78 Jahre alte Fahrer des X-Trail erlitten leichte Verletzungen. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden an beiden Pkw von insgesamt mehr als 15.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Bergen (Dumme) - leeren Kaninchenstall angezündet

Am Abend des 17.12.2025 gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei zu dem Brand eines Kaninchenstalls in der Neue Straße gerufen. Eine Bewohnerin konnte das Feuer eigenständig löschen. Tiere waren zu dem Zeitpunkt nicht in den betroffenen Stall. Es entstand kein bedeutsamer Sachschaden. Wenige Stunden später wurde an der selbigen Adresse ein Fenster beschädigt. Bereits am Abend des 16.12.2025 kam es zu Bränden in der Neue Straße (siehe Pressemitteilung vom 17.12.2025). Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Zusammenhang der Taten und ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer aus. Parallel gab es in diesem Zusammenhang in der Vergangenheit noch weitere Sachbeschädigungen im weiteren Umfeld. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Unfall auf der Bundesstraße 493

Am 17.12.2025 ereignete sich gegen 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 493 zwischen Woltersdorf und Lüchow. Ein Seat Leon fuhr aus Woltersdorf kommend in Fahrtrichtung Lüchow. Aus dem Ortsverbindungsweg von der Üfest kommend beabsichtigte zeitgleich ein VW Passat nach rechts auf die B493 einzubiegen. Es kam zu einer Kollision und Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro an beiden Fahrzeugen. Die beiden Fahrerinnen bleiben unverletzt. Der Passat wurde abgeschleppt.

Dannenberg - Heranwachsender benimmt sich übergriffig in Linienbus - Busfahrerin verweist 19-Jährigen aus Bus - Polizei ermittelt

Übergriffig und anstößig benahm sich ein 19-Jähriger in den frühen Nachmittagsstunden des 17.12.25 in einem Linienbus. Dabei näherte sich der ungepflegte junge Mann zwei Schülerinnen/Kindern im Bus fasste einem Kind auf den Kopf und legte seinen Arm um ein weiteres Kind. Weiterer SchülerInnen griffen ein, wandten sich an die Busfahrerin, die in der Folge den 19-Jährigen aus dem Linienbus verwies. Parallel wandten sich Eltern an die Polizei. Diese ermittelt.

Uelzen

Uelzen - Diebstahl aus Supermarkt

Ein 28 Jahre alter Mann steckte am 17.12.2025 gegen 13:30 Uhr mehrere Artikel eines Supermarktes in der St.-Viti-Straße in eine mitgeführte Sporttasche. Anschließend passierte er den Kassenbereich ohne die Artikel zu bezahlen. Er wurde von einer Mitarbeiterin aufgehalten und erhielt ein Hausverbot. Das Diebesgut verblieb im Supermarkt.

Uelzen - mehrere Einbrüche in Kleingärten

In der Nacht zum 18.12.2025 kam es in einem Kleingartenverein in der Groß Liederner Straße zu diversen Einbrüchen. Dabei wurden drei Parzellen gewaltsam geöffnet. Fensterscheiben wurden eingeworfen und Eingangstüren aufgetreten. Die Ermittlungen zum Diebesgut und möglicherweise weiteren Taten dauern an. Der Schaden an den drei Parzellen liegt bei einigen Hundert Euro.

Uelzen - Durch ein Fenstern eingestiegen - Wertgegenstände entwendet

Im Zeitraum vom 16.12.2025 bis zum 17.12.2025 hebelten derzeit Unbekannte das Fenster eines Einfamilienhauses in der Celler Straße auf und verschafften sich somit Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchten das Objekt und entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld im Wert von einigen Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

"Machen Sie es Einbrechern schwer!" Vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche Einbruchschutzberatung durch Ihr Präventionsteam der Polizei bei Ihnen vor Ort: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de Tel. 04131-607-2107

Weitere Tipps Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Türen, Fenster und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kümmern Sie sich darum, dass z.B. die Mülltonne am Entleerungsdatum an die Straße gestellt wird und Ihr Briefkasten regelmäßig geleert wird. Beleuchten Sie Ihre Räumlichkeiten. Nutzen Sie dafür einfach Zeitschaltuhren oder Smart-Home Produkte.

Uelzen - Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte nach ersten Erkenntnissen am 11.12.2025 zwischen 06:45 Uhr und 08:30 Uhr einen geparkten Skoda Fabia auf dem Parkplatz eines Schwimmbads in der Veerßer Straße. Es wurden diverse Lackkratzer an der hinteren Tür auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs festgestellt. Die Polizei sucht nach weiteren Hinweisen zu dem Sachverhalt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Schaden eventuell schon vorher entstanden ist. Die Schadenshöhe wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell