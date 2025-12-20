PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand in einer Doppelhaushälfte ++ Bewohner tot geborgen ++ Ermittlungen zur Brandursache dauern an ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Am 20.12.2025 gegen 13:20 Uhr wurde der Polizei durch Anwohner eine Rauchentwicklung bei einer Doppelhaushälfte in der Straße Sonnenzeile mitgeteilt. Bei Eintreffen erster Einsatzkräfte am Brandort konnte eine Rauch- und Hitzeentwicklung im Erdgeschoss des Objektes festgestellt werden. Im Rahmen der Brandbekämpfung wurde der alleinige Bewohner der betroffenen Doppelhaushälfte leblos durch die Feuerwehr geborgen. Nach ersten Erkenntnissen ist der Mann in Folge des Brandes verstorben. Eine Brandausweitung konnte verhindert werden. Die Ermittlungen zur Todes- und Brandursache dauern an. Am Brandobjekt entstand ein Schaden von rund 150.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen
Pressestelle
Michel Koenemann
Telefon: 04131 - 607 2114 | mobil: 015209348988
E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_luen
eburg_luechow_dannenberg_uelzen/pressestelle/pressestelle-der-polizei
inspektion-lueneburgluechow-duelzen-543.html

