Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ eine gute Nachricht: "ein Fahrzeug-Klau, der keiner war!" ++ Wohnwagen und abgestellter Pkw brennen in "Wagenburg" ++ Schaufensterscheibe beim Juwelier beschädigt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 23.12.2025 ++

Lüneburg

Brietlingen - Wohnwagen und abgestellter Pkw brennen in "Wagenburg" - Feuer löscht - Polizei ermittelt

Zu einem Brand von einem alten seit langem in einer Wagenburg zusammen mit Containern abgestellten Wohnwagen kam es in den Nachtstunden zum 23.12.25 Am Sportplatz. Gegen 00:30 Uhr waren ein alter Wohnwagen und ein "(Schrott"-) Pkw aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Feuer in Herrentoilette im Kurpark - Feuerwehr im Einsatz

Zu einem kleineren Feuer in der Herrentoilette beim Cafe im Kurpark, Uelzener Straße, kam es in den frühen Mittagsstunden des 23.12.25. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Brietlingen - Trio beim Ladendiebstahl ertappt - 25-Jährigen festgehalten

Zu dritt begaben sich zwei Männer sowie eine Frau zum Ladendiebstahl in einen Lebensmittelmarkt im Moorweg und verstauten gegen 14:30 Uhr diverse Waren in einen Rucksack sowie eine Tasche. Im Kassenbereich bezahlte das Trio nur einzelne Waren, so dass Mitarbeiter die Personen ansprachen. Die beiden Männer griffen mit einem Teil der Waren die Flucht. Die Frau, eine 25-Jährige, konnte bis zum Eintreffen der Polizei mit dem anderen Teil des Diebesgutes festgehalten werden. Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls.

Lüneburg - Parfümtester in Jackenärmel verschwinden lassen - Dieb wiedererkannt

Einen 36 Jahre alten Ladendieb erkannte ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in den späten Nachmittagsstunden des 22.12.25 wieder. Der 36-Jährige hatte gegen 17:00 Uhr zwei Parfümtester in einem Drogeriemarkt im Häcklinger Weg in seinen Jackenärmeln verschwinden lassen und hatte diese mitgenommen. Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls.

Lüneburg - Schaufensterscheibe beim Juwelier beschädigt - 5.000 Euro Schaden

Die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts in der Große Bäckerstraße beschädigten Unbekannte in den Abendstunden des 21.12.25 zwischen 17:00 und 22:00 Uhr. Dabei wurde das Panzerglas, welches stand hielt beschädigt; gestohlen wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Schranke abgebrochen

Eine (vermutlich geöffnete) Einfahrtsschranke eines Parkplatzes in der Dahlenburger Landstraße brach ein Unbekannter in der Nacht zum 23.12.25 ab. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - alkoholisiert mi Pkw von der Fahrbahn abgekommen - weitergefahren - 0,58 Promille

Wegen verkehrsunfallflucht und Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen 52 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi. Der Lüneburger war in den Abendstunden des 22.12.25 gegen 19:00 Uhr beim Abbiegen von der Uelzener Straße in die Goethestraße nach links von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit einem Stein. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro. Der Audi-Fahrer fuhr weiter konnte jedoch kurze Zeit später durch alarmierte Polizeikräfte angetroffen werden. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 0,58 Promille festgestellt werden.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - eine gute Nachricht: "ein Fahrzeug-Klau, der keiner war!"

Den Diebstahl seines Pkw VW meldete ein Senior (über 80 Jahre) in den frühen Mittagsstunden des 22.12.25 der Polizei. Sein Fahrzeug sei in den Morgenstunden aus der ge-, aber nicht verschlossenen Garage geklaut worden. Beide Pkw-Schlüssel habe er noch. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch gegen 14:00 Uhr wieder eingestellt werden konnten. Der Senior hatte sich erneut bei der Polizei gemeldet: Er hatte sein Fahrzeug versehentlich in der falschen Garage geparkt. (o;

Jameln - ohne Führerschein mit abgemeldeten Kfz-Kennzeichen unterwegs

Einen 39 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 22.12.25 im Bereich Mehlfin - Wibbese. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 12:00 Uhr stellte sich heraus, dass dieser keinen Führerschein besaß und die am Pkw angebrachten Kennzeichen nicht mehr aktuell waren; parallel prüft die Polizei auch, ob der 39-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen

Uelzen - "geschlagen"

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 24 Jahre alten Uelzener nach einem Schlag ins Gesicht in den Nachmittagsstunden des 22.12.25. Ein 49 Jahre alter Kinogast in einem "Filmspielhaus" in der Bahnhofstraße hatte den 24-Jährigen (seinen Sitznachbarn) gegen 16:15 Uhr angesprochen. Dieser schlug in daraufhin unvermittelt ins Gesicht und verließ das Kino. Er konnte auch aufgrund von Videomaterial ermittelt werden.

Uelzen - in Arztpraxis eingebrochen - nichts gestohlen

Gewaltsam brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 20. und 22.12.25 das Fenster eine Arztpraxis in der Hauenriede auf. Vermutlich gelangten die Täter in die Praxis, nahmen jedoch nichts mit. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

