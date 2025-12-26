Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Feiertagspressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 24. - 26.12.2025 ++

Lüneburg (ots)

Die Polizei zieht für die Weihnachtsfeiertage in der Stadt und im Landkreis Lüneburg eine überwiegend ruhige Bilanz. Nachfolgend werden einige Einsatzlagen bekanntgegeben.

Stadt Lüneburg

Streit vor dem Mittagessen Am Heiligabend kam es vor dem Mittagessen zu Streitigkeiten zwischen Mutter und Sohn. Als diese ihn zum Essen abholen wollte, würgte er plötzlich seine Mutter, bedrohte sie mit dem Tod und schlug ihr mehrfach mit der Faust auf den Kopf. Ein gemeinsames Mittagessen gab es anschließend nicht mehr.

Landkreis Lüneburg / Brietlingen

Unerwünschter Besuch zu Heiligabend In Brietlingen wurde am Heiligabend in den frühen Abendstunden in ein Einfamilienhaus eingebrochen und die Räume des Hauses durchsucht. Die Bewohner waren nicht zu Hause, konnten dieses jedoch über die Alarmanlage auf dem Mobiltelefon sehen und so zügig die Polizei informieren. Trotz erster Verfolgung verliefen sich die Spuren im angrenzenden Waldgebiet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131-607-2215, entgegen.

Stadt Lüneburg

Vor der Polizei geflohen und doch verloren Am frühen Donnerstagmorgen entzog sich der Beschuldigte der polizeilichen Verkehrskontrolle, konnte jedoch in der Lise-Meitner-Straße gestoppt werden. Bei der Kontrolle konnte bei dem 25-jährigen Fahrer der Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Eine Blutentnahme wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Ein weiteres Strafverfahren wurde eingeleitet, da der Beschuldigte im Besitz von unrechtmäßigen Feuerwerkskörpern gewesen ist.

Verkehrsunfallflucht

Am Abend des 1. Weihnachtsfeiertages kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der van-der Mölen-Straße. Dort fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen auf der Auffahrt geparkten Pkw und verließ anschließend die Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131-607-2215, entgegen.

Promilletour

Von Anwohner wird am späten Abend des 25.12.25 ein beschädigter Pkw im Bereich Kreideberg, Lüneburg, gemeldet. Das Fahrzeug nach Betrachtung der Spurenlage, Beschädigungen auf der Fahrbahn, im nahegelegenen Scharnebeck aufgefunden. Bei dem 45-jährigen Fahrzeugführer wurde ein deutlicher Alkoholeinfluss mit einem Wert von 1,82 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde genommen und der Führerschein sichergestellt.

PK Lüchow

Unfallflucht in Lüchow

Am Heiligabend beschädigte der Fahrer eines weißen Transporters beim Rangieren ein Verkehrsschild. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Kurz darauf konnte dieser jedoch, durch die alarmierte Streifenwagenbesatzung, im Nahbereich festgestellt werden.

Ermittlungen nach Auseinandersetzung zwischen zwei Familien

Aufgrund von vorherigen Familienstreitigkeiten gerieten in der Nacht zum 26.12.2025 mehrere Personen am Busbahnhof in Lüchow in eine verbale Auseinandersetzung. In Zuge dieser kam es zu gegenseitigen Bedrohungen. Anschließend setzte sich ein 18 Jahre alter Beteiligter des Streites in einen PKW und fuhr mit diesem in Richtung von zwei Männern der anderen Familie. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem 21-Jährigen. Dieser wurde verletzt und von den Familienangehörigen in ein Krankenhaus verbracht. Von dort aus wurde die Polizei alarmiert. Der 18-Jährige konnte kurze Zeit später von der Polizei angetroffen werden. Der PKW wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zu der Tat und den Hintergründen dauern an.

PK Uelzen

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Dienstagabend kommt zwischen Testorf und Schlagte ein Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Straßenbaum. Der Fahrer des Pkw wird dabei leicht verletzt, verlässt aber den Unfallort vor dem Eintreffen der Polizei. Er kann schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da der Verdacht besteht, dass der 68-jährige Pkw-Fahrer zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss gestanden hat, wird eine Blutentnahme durchgeführt.

Alkoholfahrt

Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer ist am Heiligabend auf der B4 in Höhe Bad Bevensen unterwegs und fällt aufgrund seiner Fahrweise auf. Bei einer Kontrolle stellt die Polizei einen Alkoholwert von 3 Promille fest. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Auseinandersetzung in Uelzener Kneipe

In Uelzen kommt es in der Nacht von Heiligabend in einer Kneipe zu Streitigkeiten um einen reservierten Tisch. Im Verlaufe dieser zunächst verbalen Streitigkeiten nimmt der 50-Jährige den 36-Jährigen in den Schwitzkasten und bringt ihn zu Boden. Dieser wird dabei leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung ist jedoch nicht erforderlich. Im weiteren Verlauf der Nacht sucht schließlich der 36-Jährige die Kneipe erneut auf, geht direkt zu dem 50-Jährigen und schlägt diesem unvermittelt ins Gesicht. Der 50-Jährige wehrt sich und bringt seinen Kontrahenten zu Boden, wodurch dieser auf den Boden schlägt und eine Kopfplatzwunde erleidet.

Sachbeschädigung eines Streifenwagens

Ein Streifenwagen, der während eines Einsatzes in der Nacht von Heiligabend in der Rademacherstraße abgestellt gewesen ist, ist durch Unbekannte beschädigt worden. Mehrere Glasflaschen sind gegen die Fahrzeugseite geworfen worden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter 0581-9300 entgegen.

Tätlicher Angriff

Am Abend des 1. Weihnachtstages fällt ein stark alkoholisierter Mann (3,01 Promille) in einem Bus auf. Der 35-Jährige verlässt diesen erst nach mehrfacher Aufforderung. Auch auf dem Bahnhofsvorplatz zeigt er sich weiter aggressiv und schreit herum. Während der polizeilichen Maßnahmen schlägt er mehrfach gezielt in die Richtung der Polizeibeamten, so dass er durch diese zu Boden gebracht wird. Er wird anschließend in Gewahrsam genommen.

