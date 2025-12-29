Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ PKW kollidiert mit beschranktem Bahnübergang ++ Warnung vor falschen Handwerkern - Geldbörse entwendet ++ PKW entwendet - Ermittlungen dauern an ++ Bewaffneter Radfahrer stürzt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung in Bar

In einer Bar in der Altenbrückertorstraße kam es in der Nacht zum 29.12.2025 zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen derzeit unbekannten Männern und einem 36 Jahre alten Mann. Daraufhin wollte eine 21-Jährige dazwischen gehen und wurde von einem der unbekannten Männer verletzt. Diese entfernten sich anschließend von der Örtlichkeit. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Pedelecs aus Gartenschuppen gestohlen

Im Zeitraum vom Abend des 27.12.2025 bis zum 28.12.2025 gegen 10:30 Uhr wurden aus einem Gartenschuppen in der Erbstorfer Landstraße zwei Pedelecs im Gesamtwert von einigen Tausend Euro entwendet. Der Gartenschuppen sowie die beiden Pedelecs waren zum Tatzeitpunkt nicht verschlossen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Dahlenburg - PKW kollidiert mit beschranktem Bahnübergang

Am 28.12.2025 gegen 15:30 Uhr befuhr ein Ford Focus die Hauptstraße in Lemgrabe in Fahrtrichtung Bostelwiebeck. An dem dortigen beschrankten Bahnübergang kollidierte die 76 Jahre alte Fahrerin mit einer Schranke. Zu einem Zusammenstoß mit einem Zug kam es nicht. Der Schaden an der Schranke und am PKW liegt insgesamt bei mehreren Tausend Euro. Die Frau bleib unverletzt.

Lüneburg - Warnung vor falschen Handwerkern - Geldbörse entwendet

Die Polizei warnt vor falschen Handwerkern nachdem es am 27.12.2025 zu einem Diebstahl in Lüneburg gekommen ist. Dabei stellte sich gegen 10:00 Uhr ein bislang unbekannter Mann bei der Bewohnerin einer Wohnung in der Dammstraße als Mitarbeiter eines Notdienstes für Sanitär vor. Unter dem Vorwand Messungen aufgrund eines Rohrbuchs vornehmen zu wollen, betrat der Mann die Wohnung und entwendete in einem unbemerkten Augenblick die Geldbörse der Bewohnerin. In dieser befanden sich Zahlungskarten, Dokumente und Bargeld. Anschließend verließ der Mann die Wohnung. Die Zahlungskarten wurden durch die Bewohnerin direkt gesperrt. "Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Prüfen Sie das Anliegen und ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Bei berechtigtem Zweifel rufen Sie die Polizei." Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Eimke - Einbruch in Einfamilienhaus - Haustür aufgehebelt

Im Zeitraum vom 23.12.2025 bis zum 28.12.2025 wurde die Haustür eines Einfamilienhauses im Apfelweg aufgehebelt. Nachdem alle Räumlichkeiten durchsucht wurden, verließen die Täter das Gebäude mit entwendetem Bargeld. Die Polizei stellte weitere Hebelmarken an einem Fenster sowie einer Kellertür fest. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - PKW entwendet - Ermittlungen dauern an

Ein Jaguar Land Range Rover Sport wurde in der Nacht zum 28.12.2025 von einem Parkplatz an der Bundesstraße 216 zwischen Barendorf und dem Elbe-Seiten-Kanal entwendet. Das graue Fahrzeug mit Lüneburger (LG) Kennzeichen hat einen Wert von rund 20.000 Euro und war zum Tatzeitpunkt verschlossen. Es verfügt über ein Keyless-Go System. Die Fahrzeugschlüssel waren jeweils bei dem Eigentümer vorhanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Ohne Führerschein - Mann flüchtet vor Polizei

Am 28.12.2025 gegen 21:20 Uhr versuchte der Fahrer eines Leichtkraftrades An der Soltauer Bahn vor einer Verkehrskontrolle der Polizei zu flüchten. Dabei fuhr er über eine rote Lichtzeichenanlage und stürzte später auf der glatten Fahrbahn. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzung. Es stellte sich heraus, dass das Mofa entgegen der Betriebserlaubnis schneller fuhr und er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zusätzlich war ein falsches abgelaufenes Versicherungskennzeichen an dem Fahrzeug. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Sachbeschädigung an Tankstelle

Die Fensterscheibe eines Tankstellenhäuschens Am Kleinbahnhof wurde im Zeitraum vom 27.12.2025 bis zum 28.12.2025 durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. Dabei kam es zum Glasbruch. Ein Eindringen in das Objekt hat nicht stattgefunden. Der Sachschaden liegt bei wenigen Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Brand in einem Büro

In dem Büro eines Einfamilienhauses in der Platenmeisterstraße kam es am 28.12.2025 gegen 13:00 Uhr zu einer Brandentwicklung. Eine Ausweitung des Feuers konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Das Büro brannte aus. Die Brandursache ist bislang unklar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Schadenshöhe ist Bestandteil der andauernden Ermittlungen.

Uelzen - PKW beschädigt

Zwei PKW wurden in der Nacht zum 28.12.2025 in der Groß Liederner Straße beschädigt. Dabei wurde auf jeweils einen Reifen mit einem spitzen Gegenstand eingewirkt, sodass die Luft entwich. Der Gesamtschaden lieg bei einigen Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Bewaffneter Radfahrer stürzt

Am 28.12.2025 stürzte gegen 18:20 Uhr ein 54 Jahre alter Mann auf dem Radweg der Heinrich-Meyerholz-Straße alleinbeteiligt mit seinem Fahrrad zu Boden. Anschließend warf der leicht verletzte Mann Gegenstände in einen Mülleimer. Als die Polizei den Mülleimer überprüfte, konnte sie diverse Waffen feststellen. Darunter befand sich ein Teleskopschlagstock, ein Elektroimpulsgerät sowie ein Einhandmesser. Die genannten Gegenstände wurden sichergestellt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus verbracht.

