Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahren ohne Fahrerlaubnis jedoch mit Drogen

Weimar (ots)

Zum Silvesternachmittag führten Beamte der Polizeiinspektion Weimar eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Rießnerstraße in Weimar durch. Bei dem 40-Jährigen Fahrzeugführer des VW Transit wurde im Rahmen dieser festgestellt, dass es nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Erschwerend kam hinzu, dass ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bei ihm positiv auf Amphetamin anschlug. Eine Blutentnahme sowie ein Strafverfahren waren die Folgen. Dem 40-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

