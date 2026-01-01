LPI-J: Fahren ohne Fahrerlaubnis jedoch mit Drogen
Weimar (ots)
Zum Silvesternachmittag führten Beamte der Polizeiinspektion Weimar eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Rießnerstraße in Weimar durch. Bei dem 40-Jährigen Fahrzeugführer des VW Transit wurde im Rahmen dieser festgestellt, dass es nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Erschwerend kam hinzu, dass ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bei ihm positiv auf Amphetamin anschlug. Eine Blutentnahme sowie ein Strafverfahren waren die Folgen. Dem 40-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.
