LPI-J: Fahren ohne Fahrerlaubnis jedoch mit Drogen

Weimar (ots) - In den frühen Morgenstunden des neuen Jahres kam es in der Ortslage Umpferstedt in der Teichstraße zu einer massiven Sachbeschädigung. Der noch unbekannte Täter brachte ein noch unbekanntes Sprengmittel an einem Garagentor an, welches in der weiteren Folge umsetzte. Dabei kam es zur Zerstörung des Garagentores sowie unter anderem zur Beschädigung eines dahinter befindlichen PKWs sowie einer ...

