POL-WAF: Ahlen. Multivan angefahren und beschädigt

Warendorf (ots) - Zwei Autos sind am Dienstagnachmittag (15.07.2025, 16.50 Uhr) auf der Sassenberger Straße in Warendorf zusammengestoßen - beide Fahrer wurden verletzt. Ein 30-jähriger Freckenhorster war dabei aus Richtung Milter Straße kommend auf das linksseitig liegende Tankstellengelände an der Sassenberg Straße aufzufahren. Hierbei stieß er mit einem 29-jährigen Hamburger in seinem Auto zusammen, der aus ...

