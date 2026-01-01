Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brandstiftung in Blankenhain

Weimar (ots)

In den Abendstunden des 31.12.2025 kam es im Kellerbereich der Friedensstraße in Blankenhain zu einem Brandfall. Durch einen noch unbekannten Täter wurde ein Rollstuhl in Brand gesetzt. Durch die bei der Brandentstehung erzeugten starken Rauchwolken wurde der Keller sowie der Hausflur des Mehrfamilienhauses stark verrußt. Insgesamt 16 Anwohner wurden durch die entstandenen Rauchgase leicht verletzt. Die Wohnungen am Einsatzort waren bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf ca. 5000,00 EUR geschätzt. Personen, die den Vorfall am 31.12.2025 gegen 17.30 bis 17:40 Uhr beobachtet haben oder Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizeiinspektion Weimar unter Angabe des Aktenzeichens (ST/0337442/2025) zu melden (Tel.: 03643 882- 0, E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de).

