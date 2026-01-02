PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Silvesterstreitigkeit endet im Krankenhaus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dornburg-Camburg: Eine größere Gruppe Jugendlicher zündete in Dorndorf-Steudnitz mehrere Feuerwerkskörper vor dem Haus eines 53-Jährigen. Dieser sprach die Gruppe an und forderte sie auf, dies zu unterlassen. Es kam zu einer Streitigkeit in deren Folge ein Unbekannter aus der Gruppe heraus eine volle Bierflasche nach dem Mann warf und diesen am Kopf traf. Der Mann erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde in das nächstgelegene Krankenhaus zur Behandlung eingeliefert. Die Beamten der PI Saale-Holzland haben die Ermittlungen zum Täter aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

