Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettenautomat gesprengt, Täter gefasst

Weimar (ots)

Kurz vor 4:00 Uhr am Neujahrsmorgen meldete eine 61-Jährige Zeugin einen gesprengten Zigarettenautomaten im Hänselweg. Sie konnte auch zwei Personen beobachten, welche vom Tatort flüchteten. Sofort wurden Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern eingeleitet. Dazu wurde auch der Polizeihubschrauber eingesetzt. Durch Streifenbeamte konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen drei Personen in einer Nahegelegenen Gartenanlage festgestellt werden. Außerdem wurde das mutmaßliche Beutegut in Form von mehreren Dutzend Zigarettenschachteln in der unmittelbaren Nähe gefunden. Die Sachen wurden sichergestellt. Zwei der drei Personen, eine 39-Jährige und ein 41-Jähriger wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeiinspektion Weimar gebracht und nach Abschluss dieser wieder entlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt. Die erbeuteten Zigaretten hatten einen Gesamtwert von über 600 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

