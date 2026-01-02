PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall in Silvesternacht

Weimar (ots)

Ein 30-Jähriger fuhr mit seinem Citroen, in der Silvesternacht gegen 01:15 Uhr, die Weimarische Straße aus Richtung Weimar nach Großobringen. Am Ortseingang kam er aufgrund von Glatteis von der Straße ab und überfuhr zwei Verkehrsschilder. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 2.500 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 02.01.2026 – 07:25

    LPI-J: Zigarettenautomat gesprengt, Täter gefasst

    Weimar (ots) - Kurz vor 4:00 Uhr am Neujahrsmorgen meldete eine 61-Jährige Zeugin einen gesprengten Zigarettenautomaten im Hänselweg. Sie konnte auch zwei Personen beobachten, welche vom Tatort flüchteten. Sofort wurden Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern eingeleitet. Dazu wurde auch der Polizeihubschrauber eingesetzt. Durch Streifenbeamte konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen drei Personen in einer Nahegelegenen ...

  • 02.01.2026 – 07:25

    LPI-J: Betrunken am Neujahrsmorgen

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Polizeibeamte kontrollierten am Neujahrsmorgen gegen 04:00 Uhr einen 42-Jährigen Opelfahrer in der Jenaer Straße. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde ein Wert von 1,14 Promille gemessen. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und ließen diese im nächstgelegenen Krankenhaus durch einen Arzt durchführen. Anschließend wurde der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im ...

  • 02.01.2026 – 07:25

    LPI-J: Querschläger verletzt 20-Jährigen

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Eine größere Gruppe an Personen feierte am Schützenplatz das Neujahrsfest. Durch eine 21-Jährige wurde gemeldet, dass sich die Gruppe gegenseitig mit Feuerwerkskörper beschießen sollte. Beim Eintreffen der Beamten am Einsatzort, konnte sich die Meldung zunächst nicht bestätigen. Die Gruppe führte legale Feuerwerkskörper mit sich. Wenig später kam ein 20-Jähriger auf die ...

