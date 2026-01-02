LPI-J: Verkehrsunfall in Silvesternacht
Weimar (ots)
Ein 30-Jähriger fuhr mit seinem Citroen, in der Silvesternacht gegen 01:15 Uhr, die Weimarische Straße aus Richtung Weimar nach Großobringen. Am Ortseingang kam er aufgrund von Glatteis von der Straße ab und überfuhr zwei Verkehrsschilder. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 2.500 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde nicht verletzt.
