LPI-J: Vermisstenfall aufgeklärt
Weimar (ots)
Die am Freitagmorgen als vermisst gemeldete 14-jährige Amelie Scholz aus Weimar wurde kurz nach 09:00 Uhr durch einen Hinweis lokalisiert. Polizeibeamte konnten sie wohlbehalten antreffen. Damit wurden die Suchmaßnahmen eingestellt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell