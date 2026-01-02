LPI-J: Vermisstenfall aufgeklärt

Weimar (ots) - Mehrere Zeugen meldeten am Neujahrsmorgen gegen 07:30 Uhr einen Brand im Bereich der Gartenanlage am Stierenbachweg. Das Feuer hatte sich bereits auf die ganze Gartenlaube ausgebreitet. Hinzugezogene Feuerwehrkräfte löschten den Brand. Jedoch hatte der Brand bereits den Schaden angerichtet. Das massiv gebaute Gebäude brach zusammen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 25.000 Euro geschätzt. Im ...

mehr