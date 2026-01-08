Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schaufenster beschädigt

Bad Münstereifel (ots)

Ein Unbekannter beschädigte im Zeitraum von Mittwoch (7. Januar), 23.30, bis Donnerstag (8. Januar), 2 Uhr, die Schaufensterscheiben von einem Ladengeschäft in der "Wertherstraße" in Bad Münstereifel.

Hierzu warf der Unbekannte einen Pflasterstein gegen zwei Schaufensterscheiben. Die Scheiben wurden beschädigt. Der Pflasterstein wurde vor dem Gebäude zurückgelassen.

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände aus dem Geschäft entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu dem/ den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls (Versuch) aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell