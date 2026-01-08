PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Angriff am Busbahnhof: Zeuge hält Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch, den 7. Januar, kam es gegen 17.06 Uhr zu einer Körperverletzung am Busbahnhof in der Oststraße in Euskirchen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine 35-jährige Frau am Busbahnhof, als sie dort von einem 31-jährigen Mann, einem ehemaligen Bekannten, angesprochen wurde. In der Folge entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Mann die Frau schlug. Die 35-Jährige flüchtete daraufhin in einen Linienbus. Der Mann folgte der Frau in den Bus, schrie lautstark herum und schüttete ihr den Inhalt einer Wodkaflasche über den Kopf. Ein 54-jähriger Zeuge forderte den Mann auf, den Bus zu verlassen. Beim Aussteigen schlug der 31-Jährige dem Zeugen ins Gesicht. Der Zeuge wurde hierbei verletzt. Der Zeuge hielt den Mann anschließend bis zum Eintreffen der bereits alarmierten Polizeibeamten am Busbahnhof fest. Durch Polizeibeamten wurde dem 31-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen. Die 35-Jährige blieb unverletzt, ihre Haare sowie ihre Oberbekleidung waren jedoch durch das Übergießen mit Alkohol durchnässt. Um 19.04 Uhr meldete sich die Frau erneut bei der Polizei, da der Mann an ihrer Wohnanschrift erschienen war und mit Steinen gegen die Fensterscheiben warf. Es entstand kein Sachschaden. Polizeibeamte konnten den 31-Jährigen vor Ort antreffen. Er wurde zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam genommen und der Polizeiwache in Euskirchen zugeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

