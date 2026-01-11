PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere witterungsbedingte Einsätze

Kreisgebiet (ots)

Aufgrund des Wintereinbruchs kam es seit Freitagnachmittag im gesamten Gebiet des Kreises Euskirchen zu mehreren witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Größtenteils hatten diese jedoch nur Blechschäden zur Folge. Lediglich in zwei Fällen wurden Personen leicht verletzt.

Zum einen kam es am Freitagnachmittag (09. Januar) gegen 17.15 Uhr auf der Landstraße 207 zwischen der Ortslage Dreiborn und dem Abzweig zur Kreisstraße 66 zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Hier geriet ein 29-Jähriger Schleidener aufgrund von Glätte in den Gegenverkehr. Die entgegenkommende 62-Jährige Schleidenerin versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Personen wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Schleidenerin wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Bei dem zweiten Verkehrsunfall kam ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Polen am Freitagabend gegen 20 Uhr im Bereich einer Linkskurve auf der Kreisstraße 71 bei Blankenheim-Reetz von der schneebedeckten Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrer, sowie die beiden weiblichen Insassen, bei denen es sich um eine 51-Jährige und eine 52-Jährige aus Polen handelte, wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Alle drei Verletzten konnten nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle entlassen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

