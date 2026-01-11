Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen - Geld entwendet
53881 Euskirchen-Oberwichterich (ots)
Am Samstagmorgen (10. Januar) stellten zwei Fahrzeughalter fest, dass an ihren Fahrzeugen in der Nacht die Scheiben eingeschlagen worden waren. Aus beiden Fahrzeugen wurde aus dem Handschuhfach die Geldbörse sowie Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
