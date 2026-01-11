PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen - Geld entwendet

53881 Euskirchen-Oberwichterich (ots)

Am Samstagmorgen (10. Januar) stellten zwei Fahrzeughalter fest, dass an ihren Fahrzeugen in der Nacht die Scheiben eingeschlagen worden waren. Aus beiden Fahrzeugen wurde aus dem Handschuhfach die Geldbörse sowie Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 09:09

    POL-EU: Mehrere witterungsbedingte Einsätze

    Kreisgebiet (ots) - Aufgrund des Wintereinbruchs kam es seit Freitagnachmittag im gesamten Gebiet des Kreises Euskirchen zu mehreren witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Größtenteils hatten diese jedoch nur Blechschäden zur Folge. Lediglich in zwei Fällen wurden Personen leicht verletzt. Zum einen kam es am Freitagnachmittag (09. Januar) gegen 17.15 Uhr auf der Landstraße 207 zwischen der Ortslage Dreiborn und dem ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 14:14

    POL-EU: Auseinandersetzung im Kassenbereich eines Supermarktes

    Kall (ots) - Am Mittwoch (8. Januar) kam es gegen 14.15 Uhr in einem Supermarkt in der Hüttenstraße in Kall zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen standen eine 66-jährige Frau aus Nettersheim und ein 58-jähriger Mann aus Kall hintereinander an einer Supermarktkasse. Während des Wartens fuhr die Frau dem Mann mehrfach mit ihrem Einkaufswagen gegen die Beine, ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 14:13

    POL-EU: Diebstahl im Supermarkt

    Mechernich (ots) - Am Donnerstag, den 8. Januar, kam es in Supermärkten in Mechernich-Kommern und Euskirchen zu mehreren Diebstählen. In Mechernich-Kommern wurde ein 34-jähriger Mann um 14.15 Uhr in einem Supermarkt in der Kölner Straße dabei beobachtet, wie er Zigarettenschachteln auf das Kassenband legte und anschließend in seinen Rucksack steckte. Ein zweiter Mann versuchte die Kassiererin abzulenken. Die Kassiererin beobachtete den Mann mit dem Rucksack bei dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren