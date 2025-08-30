Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einem Diebstahl in Elze

Hildesheim (ots)

(schö) Am Samstag, den 30.08.2025, entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter die Geldbörse der Geschädigten, während diese zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr bei ALDI in Elze einkaufte. Dabei erbeuteten die Täter unter anderem Bargeld in mittlerer zweistelliger Höhe.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder zur oben genannten Zeit im ALDI in Elze oder auf dem Parkplatz verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068-93380) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell