POL-HI: Beinaheunfälle unter Alkoholeinfluss

Hildesheim (ots)

BAB7/B494/Algermissen (jb) - Am 30.08.2025, gg. 15.00 Uhr befuhr ein Zeuge die Autobahn 7. Bei einem Überholvorgang kam es zu einer Fastkollision zwischen seinem Pkw und einem Fiesta, den er gerade überholte, da dieser immer weiter nach links auf seinen Fahrstreifen zog. Der Zeuge setzte sich nun hinter den Fiesta und rief die Polizei an. Währenddessen fuhr der Pkw auf die B494 in Richtung Clauen. Auf dieser Strecke kam der Pkw mehrfach in den Gegenverkehr, wodurch es zu Beinaheunfällen mit dem Gegenverkehr gekommen sein soll. Am Borsumer Pass fuhr der Fiesta nach Algermissen ab. In Algermissen konnte er von einer Sarstedter Polizeistreife angehalten werden, wobei es auch hier fast zu einer Kollision mit dem Funkstreifenwagen kam. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 35-jährigen Hildesheimer. Bei einer freiwilligen Atemalkoholüberprüfung wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,90 %o festgestellt. Der Mann wurde mit zur Wache verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

Die Polizei Sarstedt bittet darum, dass sich weitere Zeugen, die die Fahrt beobachtet haben, melden, besonders diejenige, die durch den Verursacher gefährdet wurden. Tel.: 05066/9850

