Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vermisste Person wohlbehalten aufgefunden

Bad Münstereifel (ots)

Am Samstagabend (11. Januar) gegen 22.18 Uhr erhielt die Polizei Euskirchen Kenntnis über eine vermisste Person. Eine Frau meldete ihren 57-jährigen Ehemann als vermisst. Der Mann aus dem Stadtgebiet Euskirchen ist gesundheitlich vorerkrankt und war mit seinem Pkw unterwegs.

Im Rahmen der ersten polizeilichen Maßnahmen konnte das Fahrzeug des Vermissten auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Bad Münstereifel-Arloff aufgefunden werden. Zu dem Mann bestand zeitweise sporadischer telefonischer Kontakt, wobei er keine Hinweise zu seinem genauen Aufenthaltsort geben konnte.

Daraufhin wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Neben mehreren Streifenwagen kamen auch die Polizeifliegerstaffel sowie Rettungshunde des Deutschen Roten Kreuzes zum Einsatz.

Der 57-Jährige konnte schließlich zwischen den Ortslagen Kirspenich und Kirchheim aufgefunden werden. Er wurde im Anschluss dem Rettungsdienst übergeben.

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

