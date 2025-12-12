PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte führt zur Haftvorführung

Gießen (ots)

Am Mittwochabend (10.12.) kam es im Bahnhof Gießen auf Bahnsteig 11 zu einem tätlichen Angriff auf Bundespolizisten. Gegen 19:24 Uhr trafen vier Beamte des Bundespolizeireviers Gießen auf einen 36-jährigen Mann, der auf Bahnsteig 11 lautstark herumschrie. Zuvor hatte sich eine Zugbegleiterin an die Bundespolizei gewandt und mitgeteilt, dass sie den Mann aufgrund seines Verhaltens von der Zugfahrt ausschließen wolle. Der 36-Jährige war zu diesem Zeitpunkt noch nicht in den Zug eingestiegen. Da der hinlänglich polizeibekannte Mann weder Reiseabsichten nachweisen konnte noch im Besitz eines gültigen Fahrausweises war und zudem zunehmend aggressiv auftrat, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach. Als er daraufhin aus dem Bahnhof geführt werden sollte, schlug er mit voller Kraft mit einem Rucksack in Richtung des Gesichts eines eingesetzten Beamten. An dem Rucksack befand sich ein Hartplastikrahmen. In dem Rucksack befand sich zudem eine volle Bierdose. Der Schlag konnte glücklicherweise abgewehrt werden. Im Anschluss wurde der Mann zu Boden gebracht. Dort leistete er massiven Widerstand, versuchte sich mehrfach zu entziehen und erschwerte die Fesselung erheblich. Eine Beamtin verletzte sich beim Zu-Boden-Bringen am Knöchel und war in der Folge nicht mehr dienstfähig. Während der gesamten Maßnahme beleidigte der 36-Jährige die eingesetzten Kräfte fortlaufend und auf übelste Weise. Der stark alkoholisierte Mann (2,22 Promille) wurde zur Dienststelle gebracht und in Gewahrsam genommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen wurde er am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl, woraufhin der 36-Jährige in die Justizvollzugsanstalt Butzbach verbracht wurde. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung, eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Pressesprecher
Ibrahim Aras
Telefon: 0561/81616 - 1010
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

