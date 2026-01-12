Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Diebstahl aus Parkscheinautomat

Euskirchen (ots)

Am Freitag, dem 9. Januar, stellte eine Zeugin gegen 9.10 Uhr fest, dass ein Parkscheinautomat auf einem Parkplatz in der Straße An der Vogelrute in Euskirchen beschädigt worden war. Nach bisherigen Ermittlungen hatten Unbekannte bereits am Mittwoch, dem 8. Januar, um 23.32 Uhr versucht, den Automaten zu öffnen. Dabei konnte der Automat lediglich einen Spalt geöffnet werden, es wurde jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf einen oberen dreistelligen Eurobereich geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

