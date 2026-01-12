Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Drei Jugendliche dringen in unbewohnten Bauernhof ein

Mechernich (ots)

Am Sonntag (11. Januar) kam es gegen 10.33 Uhr in der Virnicher Straße in Mechernich-Firmenich zu einem Einbruch in einen unbewohnten Bauernhof. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich drei Personen unerlaubt Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Wie die Jugendlichen die Türen und Fenster geöffnet haben, ist derzeit noch unklar. Ob etwas aus dem Bauernhof entwendet wurde, steht ebenfalls derzeit noch nicht fest. Der Eigentümer hatte den Bauernhof am gleichen Tag aufgesucht und dort Schuhabdrücke im Schnee sowie Schneerückstände auf der Fensterbank festgestellt. Er bemerkte, dass ein Fenster im Erdgeschoss teilweise geöffnet war. Als er das Fenster aufdrückte, sah er einen Schatten im Inneren des Gebäudes und verständigte daraufhin die Polizei. In der Zwischenzeit hatten die Unbekannten das Gebäude durch ein anderes Fenster verlassen. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte gegen 11 Uhr eine 14-jährige Jugendliche im Bereich der Brühler Straße von Polizeibeamten angetroffen werden. Die beiden anderen Jugendlichen wurden nicht mehr angetroffen. Die 14-Jährige wurde zur Polizeiwache Euskirchen gebracht und anschließend ihren Eltern übergeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Bandendiebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell