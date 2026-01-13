Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Mit Fußgänger kollidiert
Euskirchen (ots)
Am gestrigen Montag (12. Januar) kollidierte um 18.13 Uhr eine Pkw-Fahrerin mit einem Fußgänger. Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich befuhr die Wilhelmstraße in Euskirchen in Richtung der Münstereifeler Straße. Zum gleichen Zeitpunkt beabsichtigte ein 51-jähriger Fußgänger aus Euskirchen den dortigen Fußgängerüberweg aus Richtung "Ruhrpark" zu queren. Beim Überqueren übersah die Pkw-Fahrerin den Fußgänger und kollidierte mit diesem. Der Fußgänger wurde bei der Kollision verletzt.
