Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Kollision im Kreuzungsbereich
Euskirchen (ots)
Am heutigen Mittwoch (14. Januar) kam es um 7.58 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Luxemburger Straße in Euskirchen-Klein-Büllesheim.
Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Rhein-Sieg-Kreis befuhr die Luxemburger Straße von Euskirchen-Klein-Büllesheim kommend in Fahrtrichtung Euskirchen-Groß-Büllesheim. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen befuhr die Luxemburger Straße aus Euskirchen-Groß-Büllesheim kommend und beabsichtigte nach links auf die Landstraße 182 abzubiegen.
Hierbei übersah der 36-Jährige die von links kommende Pkw-Fahrerin.
Es kam zum Zusammenstoß von beiden Fahrzeugen.
Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen wurde die Feuerwehr hinzugezogen.
Die 57-Jährige wurde bei der Kollision verletzt.
