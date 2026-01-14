Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision im Kreuzungsbereich

Euskirchen (ots)

Am heutigen Mittwoch (14. Januar) kam es um 7.58 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Luxemburger Straße in Euskirchen-Klein-Büllesheim.

Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Rhein-Sieg-Kreis befuhr die Luxemburger Straße von Euskirchen-Klein-Büllesheim kommend in Fahrtrichtung Euskirchen-Groß-Büllesheim. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen befuhr die Luxemburger Straße aus Euskirchen-Groß-Büllesheim kommend und beabsichtigte nach links auf die Landstraße 182 abzubiegen.

Hierbei übersah der 36-Jährige die von links kommende Pkw-Fahrerin.

Es kam zum Zusammenstoß von beiden Fahrzeugen.

Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen wurde die Feuerwehr hinzugezogen.

Die 57-Jährige wurde bei der Kollision verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell