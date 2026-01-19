LPI-J: Sachschaden nach Spurwechsel
Jena (ots)
Isserstedt: Samstagnachmittag fuhr eine 46-Jährige mit ihrem Auto die Weimarische Straße in Richtung Kreisverkehr. Dabei wollte die Fahrerin auf die rechte Fahrbahn wechseln und übersah sie das Fahrzeug einer 44-Jährigen und touchierte das andere Fahrzeug. Im Zuge der Kollision wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Nach erfolgter Unfallaufnahme, fuhren beide Fahrerinnen weiter.
