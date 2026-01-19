PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogenfund nach Personenkontrolle

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Polizeibeamten haben am Samstagabend eine verdächtige männliche Person in Hermsdorf beobachtet. Nachdem sich die Beamten näherten, beschleunigte der junge Mann seinen Schritt. Er wurde aufgefordert stehen zu bleiben Sie hielten ihn am Arm fest. Der Mann versuchte sich loszureißen und musste durch die Beamten fixiert werden. Nun durchsuchten die Polizisten den Mann und konnten in seiner Tasche Betäubungsmittel feststellen. Diese wurden sichergestellt. Gegen den 22-Jährigen wurde eine Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

