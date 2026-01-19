Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb gestellt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Am Samstagnachmittag beobachteten zwei Mitarbeiterinnen eines Supermarktes in Hermsdorf eine verdächtige Person im Markt. Als der Mann den Kassenbereich verlassen möchte, reagierte die Diebstahlssicherung. Die Frauen rufen die Polizei. Diese fand in der Jackentasche des 29-Jährigen, ein nicht bezahltes Parfüm im Wert von über 70 Euro. Das Parfüm wurde an den Markt zurückgegeben und gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

