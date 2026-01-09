PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Trotz widriger Witterungsverhältnisse: 74 Verkehrsteilnehmende zu schnell unterwegs

POL-OF: Trotz widriger Witterungsverhältnisse: 74 Verkehrsteilnehmende zu schnell unterwegs
Stadt Offenbach (ots)

(fg) Insgesamt 74-mal zeigte das aufgestellte Blitzgerät der Direktion Verkehrssicherheit trotz widriger Witterungsverhältnisse den Ordnungshütern an, dass jemand zu schnell unterwegs war: Bei Tempo-Kontrollen an der Bundesstraße 448, in der Zeit zwischen 9 Uhr und 14 Uhr, haben Beamtinnen und Beamte am Donnerstag den Verkehr aus Obertshausen kommend ins Visier genommen und eine Vielzahl an Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die betroffenen Fahrzeugführerinnen und -führer eingeleitet. Gegen einen Autofahrer wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Erneut konnten Fahrzeuge mit deutlich überhöhten Geschwindigkeiten gemessen werden, wobei der Fahrer eines Mercedes-Benz mit 159 bei erlaubten 80 Stundenkilometern herausragte. Diesem drohen nun ein Bußgeld von 700 Euro, 2 Punkte im Fahrerlaubnisregister sowie drei Monate Fahrverbot. Neben diesem kommen noch auf drei weitere Personen Fahrverbote zu.

Bei einem weiteren Fahrzeugführer fanden die Verkehrsspezialisten im Kofferraum seines Wagens erlaubnispflichtige Feuerwerkskörper der Klasse F4 sowie ein mit einer Deo-Dose manipulierter Feuerwerkskörper auf; die Gegenstände wurden allesamt sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Erwerbs und Umgangs mit explosionsgefährlichen Stoffen eingeleitet.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

