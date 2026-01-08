POL-OF: Fahrzeug in Scheune geriet in Brand: 3.500 Euro Schaden
Sinntal (ots)
(fg) Am Mittwochnachmittag geriet ein BMW in einer Scheune in der Straße "Zum Bergfried" in Schwarzenfels in Brand, wodurch insgesamt ein Schaden von rund 3.500 Euro entstand. Brandursächlich dürfte nach derzeitigem Stand ein technischer Defekt im Bereich des Motors sein. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits abgelöscht. Während des Polizeieinsatzes gab es keine Hinweise auf verletze Personen. Die Scheune blieb unversehrt.
