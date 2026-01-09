Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 3. Kalenderwoche 2026

(fg) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der 3. Kalenderwoche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem in schutzwürdigen Bereichen.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

12.01.2026:

Hanau, Birkenhainer Straße (schutzwürdige Zone: Friedhof);

13.01.2026:

Offenbach, Bischofsheimer Weg (schutzwürdige Zone: Seniorenheim);

14.01.2026:

Offenbach, B 459, Höhe Fahrradüberweg (schutzwürdige Örtlichkeit: kreuzender Radweg);

15.01.2026:

Hanau, Klein-Auheim, Seligenstädter Straße (schutzwürdige Zone: Lärmschutz und Schulweg);

16.01.2026:

Dietzenbach, K 174 (schutzwürdige Örtlichkeit: kreuzender Radweg);

17.01.2026 und 18.01.2026:

Bad Soden-Salmünster, BAB 66 in Fahrtrichtung Fulda (Lärmschutz).

